Indicele ROBOR continuă să crească

Indicele ROBOR la 3 luni (Romanian Interbank Offered Rate) continuă să crească, lucru care va duce la scumpirea creditelor în lei, iar Banca Națională a României (BNR) a anunțat pentru luni un nivel al acestuia de 1,71% pe an, de la 1,58% pe an vineri (creştere cu 8,2%). Indicele ROBOR la 6 luni a ajuns luni la 1,78% pe an, de la 1,69% pe an, cît era vineri.

„Suntem în 2017, septembrie. Ne uităm cum a evoluat ROBOR-ul de-a lungul acestei luni începând de la 1 septembrie și până astăzi, 29. O să vedem că s-a plecat de jos, în sensul că ratele au fost zile întregi în această lună sub 1%. Exact la jumătatea lunii, în 15 septembrie, s-a tras linie, a fost marcat atingerea nivelului de 1% și apoi ROBOR-ul (la trei luni n.r.) a început să crească accelerat. De la 1% la 1,04%, apoi la 1,05%, 1,06%, la 1,11%, 1,14%, 1,25%, 1,46%, 1,58%, astăzi. În general la noi, când se produc astfel de creșteri, se produce o agitație. Sunt voci care spun imediat: iată, sunt creșteri mari, ROBOR-ul va determina o reașezare a dobânzilor la creditele în derulare, oamenii vor plăti mai mult, cei care au credite și așa mai departe. Fără să înțelegem exact ce se întâmplă, s-ar putea ca în fața acestor voci zgomotoase să intervină un soi de îngrijorare, dar ia să vedem ce se întâmplă în realitate. În primul rând, pe toată planeta, din America până în Japonia, sunt tendințe care arată că epoca dobânzilor joase, unele foarte joase, la nivelul zero, se cam încheie”, a declarat vineri Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, citat de Agerpres.