Închisoare cu executare pentru Horvath Anna

JUSTIŢIE Articol scris in EVENIMENT

Horvath Anna, fost viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, a fost condamnată la doi ani și opt luni de închisoare cu executare după ce a fost găsită vinovată de trafic de influență și spălarea banilor. Totodată, vicepreședintele UDMR nu va putea exercita dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice timp de doi ani.

Hotărârea dată de Curtea de Apel Cluj nu este definitivă, putând fi atacată cu apel. În aceeași cauză, omul de afaceri Fodor Zsolt a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare. Chiar dacă nu va face închisoare, Fodor Zsolt va trebui să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul A.F.M.-C. Cluj sau la RADP Cluj, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare. „Condamnă pe inculpata Horvath Anna pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 291 alin. 1 C .p. cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.75 alin.2 lit.b,76 C.p. la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.66 lit.a C.p. interzice inculpatei pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice. Face aplicarea art.65 şi 66 lit.a C.p. În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b, 76 C .p. condamnă pe aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani. În baza art.38 alin.1 C.p. constată concursul de infracţiuni, iar în baza art.39 alin.1 lit.b C.p. contopeşte pedepsele aplicate, inculpata executând în final pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1/3 din pedeapsa de 2 ani închisoare, aceasta executând în final pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare în regim de detenţie. În baza art.45 alin.1 şi 5 C .p., în baza art.66 lit.a C.p. interzice inculpatei pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi face aplicarea art.65 şi 66 lit.a C.p. În baza art.291 alin.2 C.p. confiscă special de la inculpată suma de 20.000 lei.

Condamnă pe inculpatul Fodor Zsolt pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art.292 alin.1 C.p. cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.75 alin.2 lit.b,76 C.p. la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art.66 lit.a C.p. interzice inculpatului pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice. În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b,76 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani. În baza art.38 alin.1 C.p. constată concursul de infracţiuni, iar în baza art.39 alin.1 lit.b C.p. contopeşte pedepsele aplicate, inculpata executând în final pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, aceasta executând în final pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art.45 alin.1 şi art.66 lit.a C.p. interzice inculpatului pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei principale de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului, sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. Hotărârea Curții de Apel Cluj poate fi atacată cu apel la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cosmin PURIȘ