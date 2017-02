În spiritul şezătorilor de altădată

„Când vii bade-n şezătoare/ Nu sta la uşă-n picioare/ Uită-te-n casă de-a rândul/ Şi te-aşază und ţi-i gândul” – cu această urare ne-au primit gazdele din Rugăşeşti la manifestarea de suflet pe care au găzduit-o la sfârşitul săptămânii trecute. Parcă şi timpul a ţinut cu noi, un peisaj deosebit de frumos, de autentică iarnă, ne-a aşteptat până la intrarea în Căminul cultural din localitatea aparţinând comunei Căşeiu. Aici, în organizarea Primăriei comunei Căşeiu, a Centrului Turistic Căşeiu şi a Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj a avut loc „Şezătoarea populară ca în vremurile de altădată”, manifestare culturală de tradiţie, onorată şi în acest an de o asistenţă numeroasă, în frunte cu directorul adjunct al Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda”, dl Marius Moldovan. Pe lângă acesta, în deschiderea manifestării au mai luat cuvântul viceprimarul comunei Căşeiu, Adrian Pura, şi directorul Şcolii Gimnaziale Căşeiu, prof. Cristian Groşan. La eveniment au participat membrii secţiilor de cusut-ţesut din localitate, dar şi din alte centre tradiţionale, unde este practicat acest vechi meşteşug popular, cum sunt Bedeciu ş i Răchiţele, dar au participat şi specialişti din municipiul Cluj-Napoca. Nu mai puţin de 60 de cursanţi s-au adunat la Rugăşeşti, o cifră record, printre ei aflându-se şi mulţi copii. Toţi cei care ne-am deplasat în weekend-ul trecut la Rugăşeşti am retrăit frumoasele amintiri din vremurile de altădată, când pe toată durata iernii, seară de seară, eram alături de harnicele femei de la sate, la a aceste şezători – evenimente de mare valoare folclorică. Aşa s-a petrecut şi în satul Rugăşeşti, unde sala mare a Căminului Cultural, modernizat nu de mult prin grija Primăriei, a fost arhiplină. Acolo s-au aflat femei din centrele menţionate anterior, gazde fiind de această dată membrii cursului de cusut-ţesut din comuna Căşeiu, curs condus, de doi ani, de doamna Elvira Gavriş, membru al Academiei Artelor Tradiţionale de la Sibiu, una dintre cele mai bune specialiste în domeniu din România. Cei care am petrecut câteva ore în mijlocul acestor meseriaşi de înaltă clasă am avut ce învăţa. Pe lângă îndemânare şi profesionalism, am avut ocazia să cunoaştem valori ale artei populare din această zonă, dar şi din alte părţi ale judeţului Cluj. O adevărată demonstraţie de meşteşuguri populare de altădată, revigorate şi promovate de cursanţii din Căşeiu, Bedeciu, Răchiţele şi Cluj-Napoca. Şi, ca atmosfera să fie mai plăcută şi mai destinsă, acestor femei harnice şi ambiţioase li s-au alăturat la evenimentul de la Rugăşeşti şi cursanţii secţiei canto popular Dej a Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj. Au cântat, printre alţii, Cristina Peter, Vasile Milchiş şi Ţentian Petru, acompaniaţi de taraful condus de Emil Mihai din Gherla. Nu au lipsit nici jocurile tradiţionale din zona Someşului, adică tot ceea ce este legat de o şezătoare populară veritabilă, aşa cum numai la ţară mai vedem în zilele noastre.

Am plecat de la Rugăşeşti cu amintiri dintre cele mai plăcute şi cu toţii ne-am dat întâlnire anul viitor, tot în cadrul unei şezători populare, ca în vremurile de altădată. De astă dată, ne-au invitat cursanţii din Răchiţele.

SZEKELY Csaba