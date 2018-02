În România s-au făcut cumpărături on-line de 2,8 miliarde euro, în 2017

Valoarea cumpărăturilor on-line consemnată în 2017, în România, a fost de 2,8 miliarde de euro, în creştere cu peste 40% faţă de cifrele din anul precedent, reiese din estimările realizate de principalii jucători din comerţul electronic românesc, împreună cu GPeC, cea mai mare comunitate a magazinelor on-line din ţară.

În 2016, românii cumpăraseră on-line de 1,8 – 2 miliarde de euro, iar creşterea înregistrată în 2017 este una dintre cele mai mari de la nivelul Uniunii Europene. Suma de 2,8 miliarde de euro din 2017 face referire strict la e-tail, adică la produsele fizice (tangibile) care au fost comandate on-line. Nu sunt incluse în acest raport serviciile, plăţile de facturi la utilităţi, biletele de avion, vacanţele, rezervările hoteliere, biletele la spectacole sau la diferite evenimente, conţinutul download etc. Acest lucru ar însemna faptul că românii au cheltuit, în medie, 7,67 milioane de euro în fiecare zi din an pentru cumpărături prin internet. Astfel, valoarea pieţei de e-commerce din totalul pieţei de retail se situa anul trecut la circa 5,6%, în creştere faţă de 4%, cât se înregistra în 2016.



În România există peste 7.000 de magazine on-line

În ceea ce priveşte numărul de magazine on-line existent în România, acesta a crescut semnificativ de la 5.000, în 2016, la peste 7.000, anul trecut.

La nivel naţional, în mediul urban, 44% dintre utilizatorii de internet din mediul urban au făcut cumpărături on-line cel puţin o dată pe lună, reiese şi dintr-o cercetare de piaţă întocmită de iSense Solutions, împreună cu GpeC. De asemenea, un cumpărător on-line a făcut, în medie, 8,7 achiziţii în decursul anului 2017, în creştere faţă de anul anterior, când media era de 8,4 achiziţii, dar şi faţă de 2015, când cifra se situa la 8,2 achiziţii/an.



Produsele IT, în topul cumpărăturilor on-line

Topul principalelor categorii de produse vândute on-line în 2017 (exclusiv e-tail) este, în ordine: produsele din gama Electro – IT&C (PC şi componente PC, notebooks, tablete, telefoane mobile, electronice şi electrocasnice etc.), produsele de tip Fashion & Beauty (îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii, cosmetice, parfumuri, ceasuri etc.), produsele pentru casă şi decoraţiuni, cărţile, precum şi produsele destinate copiilor (de la jucării până la articole pentru copii – cărucioare, vestimentaţie, consumabile etc.).

Conform studiului citat, anul trecut, 70% din totalul traficului magazinelor on-line a fost generat de telefoanele mobile, cifra fiind cu 20% mai mare decât în 2016.



Plata prin ramburs – metoda preferată de români

Metoda de plată preferată a românilor rămâne rambursul într-o proporţie covârşitoare (circa 85%), însă procentajul plăţilor on-line prin card a crescut semnificativ de la aproximativ 8% în 2016, la 12-14% în 2017.

Estimările făcute de RomCard arată că volumul total al plăţilor on-line prin card a depăşit, anul trecut, pragul de 1,1 miliarde de euro, faţă de cele 745 de milioane de euro înregistrate cu un an în urmă.

Peste 11 milioane de români utilizează internetul

Cel mai recent raport al ONU (UN Department of Economic and Social Affairs) arată că populaţia României a scăzut de la 19,4 milioane de locuitori în 2016, la 19,1 milioane de locuitori în 2017.

Datele Institutului Naţional de Statistică relevă că, în primul semestru din 2017, din populaţia totală a ţării, peste 11 milioane sunt utilizatori de internet. Totodată, din datele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii reiese că rata de penetrare a internetului a crescut uşor comparativ cu 2016, până la 4,6 milioane de conexiuni internet fix în bandă largă (creştere cu 6% faţă de 2016) şi 16,6 milioane de conexiuni internet mobil în bandă largă (plus de 13% faţă de 2016). Rata de penetrare a internetului fix la 100 de gospodării este de aproximativ 55%, iar rata de penetrare a internetului mobil la 100 de locuitori de 85%.

Înscrieri în Competiţia Magazinelor On-line

GPeC reprezintă cea mai mare comunitate a magazinelor on-line din România. Cu o tradiţie de 13 ani, GPeC organizează conferinţe, workshopuri, expo, cursuri intensive, statistici şi, mai ales, Competiţia Magazinelor On-line.

Noiembrie – luna cu cele mai multe cumpărături on-line

Luna decembrie se află în topul lunilor în care românii fac cele mai multe cumpărături on-line, pe primul loc fiind noiembrie, marcată de evenimentul Black Friday, iar pe locul doi martie, luna femeii, potrivit unui comunicat al PayU, un furnizor global de servicii de plată pentru companii. În decembrie, 50% dintre plăţile înregistrate din alte ţări în magazinele on-line din România s-au îndreptat către bilete de avion, urmate de servicii telecom (14%). Potrivit comunicatului, 8 din 10 persoane care cumpără prin PayU aleg plata cu cardul, valoarea medie a coşului de cumpărături fiind de circa 260 lei. În total, în sistemul PayU, s-au realizat anul trecut aproximativ 951.000 de tranzacţii on-line, în valoare de peste 246 milioane de lei.