In memoriam Vasile Bărbieru

Articol scris in CULTURA

28 decembrie 1925, Bălţi, Republica Moldova – 8 ianuarie, Cluj – Napoca 2018

Începutul de an 2018 nu ne este deloc, dar deloc favorabil. În numai opt zile ne-a fost dat să ne despărţim, din păcate, de Mihai Bledea (antrenor tenis de masă), Ioan Dezmirean (antrenor box) şi Vasile Bărbieru, voce inconfundabilă a Operei Naţionale Române Cluj – Napoca.

Mă număr printre favorizaţii sorţii, unul din cei care au avut ocazia să-l asculte, să-l urmărească scenic, să – l aplaude la scenă deschisă, să-i stea în preajmă în diferite ocazii. L-am văzut şi ascultat în Traviata, Carmen, Aida, Trubadurul, Rigoletto, Don Carlo, Tosca, Samson şi Dalila, Lakme, Lucia di Lammermoor, Horia, Fata din West, Pană Lesnea Rusalim, Stejarul din Borzeşti. Spectacole de referinţă nu numai ca puneri în scenă, ci şi ca distribuţii – Ion Buzea, Georgeta Orlovski, Maria Bieşu, Zenaida Pally, Titus Pauliuc, Ştefan Popescu, Paramon Maftei, Ion Lazăr, Lucia Stănescu, Ana Manciulea, Elena Vătafu, Mircea Moisa,…-, artă dirijorală – Anatol Chisadji, Alexandru Taban, Ion Iancu, Petre Sbârcea,… – şi artă regizorală, amintindu-i pe Anghel Ionescu Arbore, Ilie Balea, Viorel Gomboşiu.

Voce de bariton dramatic, Vasile Bărbieru, cântăreţ de operă şi lied, este absolventul Seminarului Teologic din Bălţi (1941 – 1944), studii urmate de cele în cadrul Conservatorului Regal din Timişoara (anul I; 1944 – 1945) apoi Conservatorului din Cluj (1945 – 1949), unde-i are ca profesori pe Liviu Halip, Dinu Bădescu şi Lya Pop (canto), Tudor Jarda (armonie), panait Victor Cottescu (regie), Lucian Surlaşiu (istoria muzicii). Debutul pe scena Operei Române din Cluj are loc în 1949, cu rolul titular din ‘Rigoletto’ de Verdi. Urmează succese în roluri precum ‘Lord Enrico Ashton’ (Lucia din Lammermoor), ‘Georgio Germon’ (Traviata), ‘Contele de Luna’ (Trubadurul), ‘Scarpia’ (Tosca), ‘Figaro’ (Bărbierul din Sevilla), ‘Escamillo’ (Carmen), ‘Amonasro’ (Aida), ‘Marchizul de Posa’ (Don Carlo), ‘Horia’ (din opera Horia), ‘Ştefan cel Mare’ din Stejarul din Borzeşti, ‘Barnaba’ din Gioconda de Ponchielli, ‘Alfio’ din Cavaleria rusticana’, ‘Silvio’ şi ‘Ronio’ din Paiaţe,…, roluri în care a încântat mii de spectatori timp de 31 de ani (1946 – 1977), la care se adaugă colaborările cu Opera clujeană până în 1991, un total de 2338 spectacole !

Trebuie aminite invitaţiile primite (Opera Naţională din Bucureşti, cea din Iaşi), turneele efectuate (Bulgaria, Ungaria, Polonia, ex – Iugoslavia, ex URSS, ex – Cehoslovacia), dar şi înregistrările Radio pe axa Cluj – Bucureşti, cu Rigoletto, Traviata, Gioconda, Carmen, Samson şi Dalila.

Cariera artistică a însemnat un pic mai mult şi acest mai mult se regăseşte în arta dirijorală, ca dirijor al corului ‘Adormirea Maicii Domnului’ din Mănăştur.

Ne-am întâlnit de multe, foarte multe ori. Rămân memorabile întâlnirile din Sala Sporturilor ‘Horia Demian’ – nu trebuie uitat faptul că Vasile Bărbieru şi Ion Buzea au fost colegi în cadrul echipei de volei a ‘U’ Cluj -, respectiv seara dedicată baritonului Vasile Bărbieru, 12 decembrie 2014, un Carmen de neuitat.

Rămân amintirile. Plăcute prin spectacole, plăcute prin discuţiile purtate, mai toate în jurul operei (ca gen muzical, Operei Române Cluj ca instituţie) şi sportului clujean.

Rămân amintirile vii ale unei personalităţi distincte, amintirile legate de un OM şi un ARTIST în sensurile adevărate ale cuvintelor. Un om generos şi prietenos, un artist desăvârşit.

Cei care doresc să-i aducă un omagiu, o pot face astăzi, 10 ianuarie, 10. 00 – 12. 00, foaierul Operei Naţionale Române din Cluj – Napoca.

Demostene ŞOFRON