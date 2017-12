În goana cumpărăturilor de Crăciun

Articol scris in MAGAZIN

Bugetul pentru cadourile de Crăciun este calculat în detaliu de fiecare dintre noi mereu. După ultimele scumpiri, multe familii nu îşi permit să mai modifice cu mult lista de cumpărături, pentru că sărbătorile nu pot trece fără tradiţia de a oferi un dar şi de a avea masa plină cu un meniu tradiţional şi adecvat evenimentului. Desigur, la loc de cinste, trebuie să fie aşezat şi bradul, frumos împodobit, sub care vor sta cadourile dorite şi mult aşteptate de fiecare.

Luna cadourilor şi fuga reală după diverse cumpărături, ajunge uneori să ne declanşeze emoţii negative şi chiar depresii unora dintre noi, dacă nu raţionăm corect şi la timp, pentru toate lucrurile necesare desigur. După ultimele scumpiri, multe familii nu îşi permit să modifice cu mult lista de cumpărături, iar sărbătorile nu pot trece fără tradiţia de a oferi un dar frumos cuiva.

Depresia de sărbători este un fenomen real, ades în aceste zile, dar impactul emoţiilor negative, poate fi minimizat dacă identificăm, care sunt priorităţile personale din această perioadă. Sigur, ne dorim mult, să facem cadouri celor dragi Nu se va uita faptul că orice cadou, îşi pierde din semnificaţie, dacă nu este însoţit de prezenţa fizică a cuiva anume, ca o consecinţă firească a unei relaţii de calitate, între cel care dăruieşte şi cel care primeşte. Mai mult, cadourile nu pot înlocui sub nici o formă căldură sufletească, care apare atunci când cei apropiaţi petrec timpul festiv al Crăciunului împreună.

Bucuria Crăciunului este întotdeauna sporită de dorinţa de a oferi ceva frumos, celor dragi. Alegerea, nu este întotdeauna cea mai uşoara sarcină, iar să faci cadoul potrivit persoanelor apropiate, poate deveni o adevărată provocare, cu atât mai mult cu cât te adresezi unor vârste diferite, personalităţi şi ocupaţii diverse. Părinţii fac eforturi mari, pentru a împlini dorinţele copiilor. Cele mai multe produse dorite azi, sunt din import, iar Euro este mai scump deja, iar asta înseamnă şi scumpiri noi nedorite. Pentru a salva bugetul familiei, cei mai mulţi, merg la cumpărturi pentru sărbători, încă din luna noiembrie şi astfel încearcă astfel, să respecte lista ante făcută de acasă .

Am intrat deja în luna decembrie, luna cadourilor şi pe toţi ne-a cuprins spiritul sărbătorilor de iarnă. În acesta perioadă din an, gândul ne zboară, mai mult ca oricând, la cei dragi, pe care vrem să-i surprindem cu daruri deosebite, sub bradul de Crăciun. Majoritatea românilor, dăruiesc mai mult dulciuri şi haine de Crăciun, dar unii pot cumpăra şi playere portabile, cosmetice scumpe, articole pentru uz propriu şi pentru casă, dar şi televizoare, sau maşini noi. Totul depinde evident de bugetul alocat şi disponibil al familiei desigur. Cei mai mulţi dintre români, spun că preferă să îşi aleagă singuri cadourile de Crăciun, iar circa jumătate dintre ei, vor aloca pentru daruri, în acest an, un buget cel puţin egal cu cel de anul trecut.

Chiar dacă sărbătorile se apropie, mulţi dintre noi, trebuie să mai meargă la serviciu poate până pe 23 sau 24 decembrie chiar. În această situaţie, este dificil să iei şi cadouri, să faci şi curăţenie şi să pregăteşti şi bunătăţi pentru masa de Crăciun. Ca să putem depăşi stresul, cumpărăturile se pot face, cum spuneam, mult înainte, pentru a evita aglomeraţia specifică din magazine. Curăţenia de acasă, se poate face implicând întreaga familie la ceva util de lucru în casă. Numai aşa, Crăciunul, va fi savurat şi mult iubit de fiecare.

Dr. Liana Monica DEAC