În Cluj-Napoca, preţul apartamentelor a trecut de 1.500 euro/mp

Apartamentele au continuat să se scumpească şi în cursul lunii trecute, inclusiv în Cluj-Napoca, care rămâne oraşul cu cele mai ridicate preţuri medii ale locuinţelor, deşi coeficientul de majorare al preţurilor se situează sub media naţională.

Preţul mediu cerut pentru apartamentele scoase la vânzare în luna mai la nivel naţional a crescut la 1.215 euro pe metru pătrat, cu 1,5% peste nivelul consemnat la finele lunii aprilie, respectiv 1.197 de euro pe metru pătrat. Conform portalului Imobiliare.ro, tendinţa ascendentă a fost resimţită în toate marile centre regionale ale ţării, atât pe piaţa veche, cât şi pe cea nouă.

În Cluj-Napoca, locuinţele disponibile spre vânzare s-au scumpit luna trecută cu 1,2%, ajungând la 1.523 euro/mp (faţă de nivelul de 1.505 euro/mp valabil la finele lui aprilie). Creşterile resimţite pe cele două segmente de piaţă analizate au fost inegale. Apartamentele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,5% (de la 1.552 la 1.559 euro/mp), iar cele din cadrul noilor ansambluri rezidenţiale cu 2,2% (de la 1.460 la 1.492 euro/mp).

În Bucureşti, preţul mediu al apartamentelor a crescut cu 1% luna trecută, de la 1.315 la 1.328 euro/mp. Creşteri au fost consemnate pe ambele segmente de piaţă analizate, respectiv vechi şi nou. În primul caz a fost consemnat un plus de 0,7% (de la 1.234 la 1.243 euro/mp), iar în cel de-al doilea a avut loc un avans de 1,2% (de la 1.372 la 1.389 euro/mp).

În Braşov, preţurile au consemnat, per ansamblu, o creştere de 0,5%, de la 1.043 la 1.048 euro/mp. Locuinţele din blocurile vechi s-au apreciat însă mai puţin, cu 0,2% mai exact (de la 1.044 la 1.046 euro/mp), în vreme ce unităţile locative nou-construite au consemnat un avans de 0,8% (de la 1.046 la 1.054 euro/mp).

În Constanţa, apartamentele s-au scumpit, per ansamblu, cu 2,1% în mai, ajungând să coste, în medie, 1.147 euro/mp (faţă de 1.123 euro/mp la sfârşitul lui aprilie). Locuinţele din blocurile vechi s-au apreciat cu 2% (de la 1.122 la 1.145 euro/mp), cele nou-construite au consemnat un avans apropiat, respectiv 2,2% (de la 1.127 la 1.152 euro/mp).

În Iaşi, preţurile solicitate pentru apartamente au înregistrat, luna trecută, o creştere de 5%, acesta reuşind să depăşească pragul de 1.000 euro/mp. Astfel, dacă un apartament din Iaşi putea fi achiziţionat, în medie, cu 967 euro/mp în aprilie, acum acesta ar costa 1.015 euro/mp. Cel mai mult, respectiv cu 5,8%, s-au scumpit luna trecută apartamentele noi – de la 973 la 1.029 euro/mp. Locuinţele vechi s-au apreciat cu 2,8%, de la 957 la 984 euro/mp.

În Timişoara, preţul apartamentelor s-a majorat cu 1,6% luna trecută, de la 1.182 la 1.201 euro/mp. Apartamentele din blocurile vechi s-au scumpit cu 1,7%, de la 1.186 la 1.206 euro/mp. Cele din ansamblurile noi au consemnat un avans de 1,3%, de la 1.169 euro/mp la finele lui aprilie, până la 1.184 euro/mp la finele lui mai.

Top preţuri apartamente

Cluj-Napoca – 1.523 euro/mp

Bucureşti – 1.328 euro/mp

Timişoara – 1.201 euro/mp

Constanţa – 1.147 euro/mp

Braşov – 1.048 euro/mp

Iaşi – 1.015 euro/mp