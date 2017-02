ÎN ATENŢIA PENSIONARILOR ŞI PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE TRANSPORT URBAN GRATUIT PE BAZA L 118/1990, L 189/2000 şi OUG 214/1999

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Ca urmare a HCL nr. 715/2007, completată prin prevederile HCL nr. 195/2009, toate persoanele vârstnice şi pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu vârsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi”, precum şi persoanele vârstnice şi pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” sub 1.300 lei, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe toate liniile pe raza municipiului Cluj-Napoca şi pe raza comunelor Floreşti şi Apahida.

Aceleaşi 2 acte normative menţionează că toţi pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” cuprinse între 1.301 şi 1.500 lei, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe o singură linie pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Persoanele beneficiare ale L 118/1990 şi L 189/2000 – privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, dar şi persoanele beneficiare ale OUG 214/1999 – privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe toate liniile în cadrul Asociaţiei Metropolitane de Transport Public Cluj (municipiul Cluj-Napoca, comunele Floreşti, Apahida, Baciu, Chinteni, Feleacu şi Ciurila).

Comunicăm persoanelor încadrate în categoriile mai sus menţionate că se continuă eliberarea abonamentelor pentru anul 2017 până în data de 03.02.2017 la urmatoarele puncte de vânzare CTP Cluj-Napoca S.A.

• Cart. Mărăşti: SEDIU CTP – B-dul 21 Dec. 1989 nr. 79A; MĂRĂŞTI – B-dul 21 Decembrie 1989; IRA – Str. A. Vlaicu.

• Cart. Gheorgheni – BISTRIŢEI – Str. N. Titulescu; BĂIŞOARA – Al. Băişoara.

• Cart. Zorilor – ZORILOR – Str. Observatorului.

• Cart. Mănăştur – MINERVA – Str. Primăverii; CÂMPULUI – Calea Mănăştur; FABRICA DE BERE – Calea Mănăştur.

• Cart. Grigorescu – 1 DECEMBRIE 1918 – Str. Fântânele; BUZĂU – Str. Al. Vlahuţă.

• Cart. D. Rotund, Iris – GARA – P-ţa Gării; CLUJANA – P-ţa 1 Mai.

• Centru – P-ţa M.VITEAZUL – P-ţa M. Viteazul.



Începând cu 06.02.2017 eliberarea abonamentelor se va face doar la biroul de abonamente SEDIU CTP Cluj-Napoca S.A. – B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 79A, în intervalul orar 7,30 – 15,30.

Pensionarii şi persoanele vârstnice vor avea asupra lor următoarele documente: buletin/carte de identitate; ultimul cupon de pensie; ultimul abonament – se va preda; fotografie recentă. În plus, beneficiarii L118, L189 şi OUG214 vor prezenta la biroul de abonamente: Decizia sau Hotărârea de la Casa Judeţeană de Pensii Cluj; două copii după ultimul cupon de pensii.

Persoanele care în anul 2016 nu au beneficiat de abonament se vor prezenta la biroul de abonamente SEDIU CTP Cluj-Napoca S.A. – B-dul 21 Dec. nr. 79A, având asupra lor şi decizia de pensionare.

CTP Cluj-Napoca S.A.