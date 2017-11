ÎN ATENŢIA PENSIONARILOR ŞI A PERSOANELOR VÂRSTNICE

Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele vârstnice şi pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu vârsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi”, precum şi persoanele vârstnice şi pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” sub 1.700 lei, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe toate liniile pe raza municipiului Cluj-Napoca şi pe raza comunelor Floreşti şi Apahida. De aceeaşi facilitate beneficiază toţi cetăţenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul venitului). De asemenea, toate persoanele vârstnice şi toţi pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” cuprinse între 1.701 şi 1.900 lei, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe o singură linie pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Precizăm că noile plafoane privind transportul pensionarilor şi persoanelor vârstnice intra în vigoare cu data de 01.11.2017, conform HCL menţionat mai sus. Ca urmare comunicăm persoanelor care se încadrează în noile plafoane, precum şi celor care au deja un abonament valabil, că eliberarea abonamentelor pe anul 2018 (cu care se poate circula şi în noiembrie şi decembrie 2017) se va desfăşura în perioada 01.11.2017-15.01.2018. Începând cu data de 01.11.2017 aceste abonamente se vor emite pe carduri de călătorie contactless nominale. Cardul de călătorie are rolul de legitimaţie de călătorie, pe el fiind încărcate abonamentele gratuite. În cazul pierderii/ furtului/ deteriorării cardului, acesta va fi blocat la cererea posesorului, iar abonamentul gratuit va putea fi transferat pe un nou card (costul noului card va fi suportat de deţinătorul acestuia).

Documentele necesare

1. Buletin/carte de identitate în original – pentru verificarea datelor.

2. Cerere tip care se completează la ghişeu – se predă.

3. Ultimul cupon de pensie în original sau copie – se predă.

4. Fotografie recentă – se predă.

5. Ultimul abonament – se predă.

6. Numai pentru pensionari pe caz de boală – decizia medicală în copie – se predă.

7. Numai pentru pensionarii urmaşi orfani cu vârsta de până la 26 ani (elevi, studenţi) – decizia de pensie de urmaş în copie – se predă şi carnetul de elev/student vizat pe anul şcolar/universitar în curs, în copie – se predă.

Locaţii pentru emiterea cardurilor