Importurile de autovehicule second-hand au un impact negativ asupra României

Articol scris in EVENIMENT

Directorul general al Grupului Renault România şi preşedintele Automobile Dacia, Yves Caracatzanis, a afirmat, joi, la Cluj, că importul autovehiculelor second-hand afectează negativ atât mediul, cât şi siguranţa rutieră.

Yves Caracatzanis, care a făcut o vizită în Cluj, unde a discutat cu autorităţile locale mai multe probleme, printre care şi pe cea a importurilor de maşini second-hand, a precizat că, în România, există 500.000 de autovehicule second-hand, din care peste 70% au peste 10 ani vechime.

„În ceea ce priveşte importurile de autovehicule second-hand, până în luna octombrie a acestui an, vor fi înmatriculate peste 500.000 de astfel de autovehicule, 70% dintre acestea au peste 10 ani vechime, iar tot ceea ce aduce cu sine această vârstă a autovehiculului are un impact asupra mediului şi siguranţei rutiere. La nivel naţional, ponderea este de un vehicul nou înmatriculat la cinci autovehicule second-hand de import. La Cluj, cred că este chiar mai mult decât atât, cred că deficitul este şi mai mult în favoarea celor second-hand. Este un subiect pe care l-am discutat cu autorităţile centrale, deoarece impactul este negativ asupra României, al românilor, din punct de vedere al securităţii mediului, al siguranţei rutiere şi al taxelor colectate. Este important şi pentru industria auto, pentru o ţară care are doi constructori auto”, a spus Caracatzanis.

Directorul general al Renault România nu a menţionat şi o eventuală soluţie la această problemă. Întrebat de presă care ar fi rezolvarea, în opinia sa, el a precizat că nu doreşte să se substituie autorităţilor din România.

Yves Caracatzanis a avut la Cluj o întâlnire cu prefectul Aurel Cherecheş, primarul Emil Boc şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai celui academic.