Îmbrăcămintea şi produsele sportive – principalele cumpărături făcute online

Trei din patru persoane, care au folosit internetul pentru a cumpăra produse, au achiziţionat îmbrăcăminte şi produse sportive în acest an, opondere mult mai mică fiind deţinută de persoanele care au achiziţionat cărţi sau reviste.

Printre produsele cele mai comandate / cumpărate prin intermediul internetului se află îmbrăcămintea şi produsele sportive, 75,4% din totalul persoanelor care au folosit comerţul electronic în ultimele 12 luni înregistrând o creştere faţă de anul precedent de 4,4%. Alte produse cumpărate online într-o proporţie mai mare sunt bunurile pentru gospodărie şi aranjamentele de călătorie şi/sau cazare, ponderea persoanelor care au comandat fiind de 23,4%, respectiv 16,8%’, se arată într-o publicaţie a Institutului Naţional de Statistică.

Persoanele care au comandat / cumpărat cărţi sau reviste au reprezentat o pondere de 14,7%, fiind în scădere faţă de anul 2016 cu 5,3%.

Deşi comerţul electronic are o reprezentare relativ mai redusă comparativ cu alte scopuri pentru care este utilizat internetul, ponderea persoanelor în vârstă de 16-74 ani care au apelat la serviciile magazinelor online pentru a comanda şi/sau cumpăra produse şi servicii (raportat la persoanele de 16-74 ani care au folosit vreodată internetul) a crescut în mod constant în ultimii ani, ajungând la 35% în acest an, în creştere sensibilă faţă de anul anterior, când a reprezentat doar 33,6%. Din totalul persoanelor care au preferat comerţul prin internet, 42,9% au efectuat comenzi şi cumpărături online în ultimele 3 luni, 19,5% în perioada cuprinsă între 3 luni şi 1 an şi 37,6% cu mai mult de 1 an în urmă.

Tinerii sunt principalii cumpărători online

Şi în 2017, ca şi în 2016, internetul a fost accesat pentru a comanda / cumpăra produse de mai mult de o treime dintre bărbaţi şi dintre femei (35,6% respectiv 34,5%). Pe grupe de vârstă, persoanele care apelează cu precădere la serviciile magazinelor online sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 34 de ani (42,7%). Aceeaşi tendinţă este menţinută, atât în rândul femeilor, cât şi al bărbaţilor.

Şi nivelul de instruire absolvit de o persoană reprezintă o caracteristică individuală importantă cu influenţă directă asupra accesării internetului cu scopul achiziţionării de produse din magazinele online. Astfel, persoanele cu un nivel de instruire superior au cumpărat produse prin intermediul internetului în proporţie de 61,7%. O deschidere mai mare către acest tip de comerţ se observă în cazul elevilor / studenţilor şi salariaţilor, ponderile acestora înregistrând valori de 42,1%, respectiv 41,4% în totalul utilizatorilor de internet din fiecare categorie.