IGPR: 699 de şoferi care conduceau sub influenţa alcoolului, depistaţi într-o săptămână

Articol scris in Interne

Într-o singură săptămână, poliţiştii rutieri au constatat peste 700 de abateri privind conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive.

Poliţia Română a acţionat pentru depistarea celor care conduc, pe drumurile publice, în stare de ebrietate, acţiunea de prevenire a accidentelor rutiere – „Drugs/Alcohol” – făcând parte din calendarul de activităţi al poliţiilor rutiere europene TISPOL şi desfăşurîndu-se simultan pe teritoriul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit IGPR, în săptămâna 5 – 11 iunie a.c., 2.246 de poliţişti au acţionat, la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. În cadrul acţiunii, poliţiştii români au oprit în trafic peste 60.500 de autovehicule şi au constatat 699 de fapte de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului şi 7 fapte de conducere a unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive. De asemeni, au fost constatate şi 840 de infracţiuni, dintre care 676 contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

D.S.F.