iconartstransilvania

Articol scris in CULTURA

După 14 ani în care a promovat arta contemporană în Sibiu şi în împrejurimi, beneficiind şi de o valoroasă participare muzicală clujeană, Festivalul ICon Arts se extinde începând de anul viitor în Transilvania. Sighişoara, Sibiu, Biertan, Richiş, Alma Vii, Mălâncrav şi alte localităţi din regiune vor găzdui concertele din cadrul Festivalului şi cursurile Academiei ICon Arts 2017. Evenimentul va avea loc în perioada 19-29 iulie 2017. Transilvania va reprezenta şi tema ediţiei de anul viitor.

„Prin ICon Arts Transilvania dorim să abordăm arta contemporană ca expresie a îmbinării tradiţiei cu avangarda şi a meşteşugurilor vechi cu tehnologiile noi. Vom apropia comunităţi diferite (artişti, vizitatori şi localnici) şi le vom provoca să interacţioneze, să se exploreze reciproc şi să se bucure de ceea ce poate fiecare oferi. Am ales pentru aceasta câteva sate din comunele reînsufleţite ale Transilvaniei, una dintre cele mai autentice zone din Europa, unde vom organiza, pe tot parcursul Academiei şi Festivalului, evenimente speciale, coordonate în parteneriat cu Mihai Eminescu Trust şi Experience Transilvania. Vom avea, totodată, şi concertele din Sibiu, cu care publicul s-a obişnuit şi pe care ne bucurăm să le continuăm şi în acest an, dar ne-ar plăcea ca sibienii şi nu doar ei să ne viziteze în Richiş, Alma Vii, Mălâncrav şi Biertan, unde vor avea parte de experienţe diferite şi – sperăm noi, foarte plăcute” – precizează Sebastian Gheorghiu, director de proiect.

15 ani de ICon Arts

ICon Arts, organizat de Exces Music şi UCIMR – Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, înseamnă atât un curs internaţional de artă (Academia ICon Arts), cât şi un festival de concerte şi spectacole (Festivalul ICon Arts), susţinute de participanţii la Academie, dar şi de nume ale muzicii contemporane recunoscute la nivel mondial. Cele două părţi ale proiectului International Contemporary Arts se completează reciproc.

Mergând pe firul ideii „Celebrates!”, începând din anul 2014 Festivalul a fost regândit, astfel încât fiecare ediţie ICon Arts să fie construită în jurul unor personalităţi importante, pe care să le sărbătorească prin concerte şi evenimente speciale. Anul trecut festivalul a sărbătorit 10 ani de existenţă a Grupului Vocal Acapella, ocazie cu care a fost prezentată premiera sibiană a cantatei „Catulli Carmina” de Carf Orff.

M.B.