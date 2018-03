Handbal Masculin / Victorie istorică obţinută de Potaissa Turda

Potaissa Turda va aborda returul cu norvegienii de la Fyllingen Bergen cu un moral beton după victoria obţinută la o diferenţă de cinci goluri în manşa tur din „sferturile” de finală ale Cupei Challenge la handbal masculin. Sala „Gheorghe Bariţiu”, din Turda, s-a dovedit neîncăpătoare pentru fanii Potaissei, care au ţinut să-şi încurajeze echipa favorită în tentativa de a se califica, pentru al doilea an consecutiv, în „careul de aşi” al competiţiei, pe care a fost aproape să o câştige în 2017. Out-sideră pe hârtie în dubla cu Fyllingen, echipa antrenată de Horaţiu Gal a obţinut o victorie pe care puţină lume ar fi pariat. Cele două echipe şi-au împărţit perioadele de dominare, însă gazdele au gestionat mai bine finalul partidei. Eroii turdenilor au fost portarul Ionuţ Irimuţ şi Cristi Ghiţă, acesta din urmă reuşind să marcheze nouă goluri, în vreme ce intervenţiile primului i-a scos din minţi pe vikingi. Turda s-a impus cu 29-24, însă e greu de spus dacă are prima şansă la calificare. Fyllingen evoluează foarte bine pe teren propriu şi în plus va avea de partea sa şi publicul. Returul se va juca pe 2 aprilie, la Bergen. Învingătoare va înfrunta în semifinale pe Krasnodar (Rusia) sau Vestmannaeyjar (Islanda). Turdenii n-au timp să celebreze victoria cu Fyllingen, fiindcă au de pregătit următorul meci, cel cu Dinamo Bucureşti, din etapa a 25-a, penultima a sezonului regulat în Liga Naţională. Partida va avea loc marţi, 27 martie, în deplasare, de la ora 18. Echipa antrenată de Horaţiu Gal a câştigat la „masa verde”, scor 10-0, meciul cu Politehnica Iaşi, echipă care s-a retras din campionat. Turdenii acumulează 54 de puncte, cu unul mai puţin decât lidera Steaua. În mod normal, Potaissa nu mai poate pierde poziţia secundă, mai ales că în ultima etapă a sezonului regulat joacă cu CSM Focşani, pe teren propriu. Prin urmare, se prefigurează un meci cu Dunărea Călăraşi, în „sferturile” play-off-ului.

Cristian FOCŞANU