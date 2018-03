Handbal Feminin / Universitatea Cluj trimite cel puţin o jucătoare la mondialul junioarelor

Reprezentativa Under 20 a României s-a calificat la Campionatul Mondial din Ungaria, iar la această performanţă a contribuit şi Raluca Petruş, jucătoare legitimată la Universitatea Cluj, care a marcat 11 goluri în cele trei partide disputate în Sala Polivalentă, cu Georgia, Croaţia şi Ucraina.

Reprezentativa feminină Under 20 a României a obţinut, la sfârşitul săptămânii trecute, biletele pentru Campionatul Mondial, al cărui turneu final va avea loc anul acesta, în perioada 1-14 iulie, la Debrecen (Ungaria). România a cucerit de două ori titlul de campioană mondială la acest nivel, în 1995 şi 1999, iar în trei rânduri a fost medaliată cu bronz, ultima oară în 2016, la ediţia găzduită de Rusia. Ţara noastră va găzdui ediţia din 2020 a mondialului rezervat echipelor Under 20. România, antrenată de Gheorghe Tadici, a organizat grupa a doua preliminară, desfăşurată la Cluj, în Sala Polivalentă. Echipa noastră a obţinut victorii pe linie: 33-25 cu Croaţia, 32-13 cu Georgia şi 28-27 cu Ucraina. „Tricolorele” au ocupat primul loc, cu maxim de puncte, dar la turneul final s-a calificat şi Croaţia, de pe poziţia secundă. Să mai scriem că la această calificare a României a pus umărul şi o jucătoate legitimată la Universitatea Cluj, respectiv Raluca Petruş. Tadici a avut-o în vedere, pentru turneul de la Cluj, şi pe Ana Maria Berbece, însă aceasta a acuzat probleme de sănătate. Petruş a marcat şase goluri împotriva Croaţiei, unul contra Georgiei şi patru în disputa cu Ucraina. România bifează a 14-a calificare la Campionatul Mondial rezervat echipelor Under 20.

Cristian FOCŞANU