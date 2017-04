Grave nereguli igienico sanitare la două cămine de vârstnici din judeţul Cluj

Activitatea unui centru de vârstnici din Cluj-Napoca a fost suspendată iar Căminul de bătrâni din Luna de Jos s-a ales cu o amendă de 10.000 mii de lei după ce inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Cluj au descoperit grave abateri de la normele igienico-sanitare.

Directorul DSP Cluj, Mihai Moisescu a anunţat ieri în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural că în această perioadă instituţia pe care o conduce efectuează controale la căminele de vârstnici pentru a vedea în ce măsură sunt respectate normele igienico-sanitare. Moisescu a precizat că verificările au loc după ce s-a înregistrat un focar de toxinfecţie alimentară la Centrul de Vârstnici din Luna de Jos, aflat în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, care, la rândul său, se află în subordinea Consiliului Judeţean Cluj. Potrivit reprezentantului DSP, aproximativ 40 de persoane internate aici au reclamat simptome de toxinfecţie alimentară iar două persoane au ajuns al spital. „Din cele 90 de persoane internate la acest centru, 38 au prezentat simptomatologie compatibilă cu toxinfecţia alimentară iar doi au necesitat asistenţă medicală la Spitalul de Boli Infecţioase”, a precizat Moisescu. Directorul DSP a declarat că în acest context, inspectorii de sănătate publică au descins la Căminul de Vîrstnici din Luna de Jos ocazie cu care au despistat că nu se respectă condiţiile igienico-sanitare şi nu erau evidenţiate aspectele ce ţin de alimentaţie şi îngrijire medicală. „S-a dispus suspendarea activităţii blocului alimentar până la remedierea situaţiei şi aplicarea unei amenzi de 10.000 de lei”, a spus Moisescu.

Şeful DSP Cluj a mai dezvăluit că alte neregului grave privind normele igienico-sanitare au fost depistate la centrul de vârstnici din Cluj-Napoca administrat de Asociaţia Kinder Joy, fapt ce a atras suspendarea activităţii centrului până la remedierea situaţiei. Cât priveşte vârstnicii cazaţi aici, potrivit reprezentantului DSP aceştia vor fi internaţi în alte centre până la reluarea activităţii la căminul administrat de Asociaţia Kinder Joy.

Consiliul Judeţean Cluj a anunţat ieri că cei 89 de vârstnici de la Centrul de la Luna de Jos se datorează prioritizării necorespunzătoare a investiţiilor, ceea ce a dus la imposibilitatea de a asigura condiţiile minimale de igienă pentru beneficiari şi angajaţi. „O asemenea stare de fapt a lucrurilor care nu corespunde standardelor minime de igienă s-a produs, cu siguranţă, în timp, ceea ce denotă lipsa măsurilor manageriale, respectiv un management defectuos în ultimii ani.

Deşi echipa tehnică a început, în regie proprie, dezinfectarea şi igienizarea blocului alimentar cu substanţele indicate de DSP şi DSV Cluj, directorul instituţiei a dat ordin de stopare a lucrărilor.

Pe de altă parte, acesta a început o procedură de achiziţie de lungă durată care să îi arate cum are de zugrăvit, procedură prin care să se mai scurgă nişte bani publici către firme de casă, întârziind astfel igienizarea spaţiului, care nu e finalizată nici în ziua de azi, punând astfel în pericol viaţa atât a celor 89 de vârstnici cât şi a personalului angajat al instituţiei.

Aceste situaţii au fost constatate şi la cel de-al treilea control efectuat de către cele două instituţii. În acest sens, Consiliului Judeţean Cluj a solicitat în mod expres urgentarea implementării de către D.G.A.S.P.C Cluj a măsurilor dispuse de către organele de control, respectiv cele ale Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Cluj şi ale Direcţiei Sanitar Veterinare a judeţului Cluj.

În acest context, având în vedere că sunt puse în pericol atât vieţile celor 89 de beneficiari, persoane cu grad ridicat de risc din cauza vârstei, cât şi ale angajaţilor centrului, precum şi realizarea de prejudicii prin ridicarea costului cu hrana şi prin lipsa igienizării, dar, nu în ultimul rând, pentru faptul că amenzile instituţionale se suportă de la bugetul judeţului, instituţia Consiliului Judeţean Cluj va formula şi plângere penală pentru nerespectarea procedurilor legale şi stoparea cu rea credinţă a implementării deciziilor organelor de control”, a anunţat CJ Cluj.

