Goţiu despre trecerea lui Nicoară la ALDE: „În zilele viitoare o să aflăm preţul acestei “întoarceri a armelor”

Articol scris in POLITICA

Sen atorul USR, Mihai Goţiu, consideră că Marius Nicoară are de oferit nişte răspunsuri cetăţenilor din Cluj care i-au acordat votul în decembrie 2016. „Într-un moment de cumpănă pentru viitorul României, în care ne confruntăm cu un atac fără precedent împotriva Justiţiei, d-l Nicoară a dezertat. Sunt convins că în zilele şi săptămânile viitoare o să aflăm şi preţul acestei <<întoarceri a armelor>>, ce l-a determinat să treacă în tabăra celor care mărşăluiesc sub steagul lui Dragnea şi Tăriceanu”, spune senatorul clujean.

Potrivit acestuia, „cumpărăturile” făcute de PSD şi ALDE în Parlament, atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat, arată că, de fapt, actuala Coaliţia de guvernare nu dă doi bani pe voinţa cetăţenilor şi că e dispusă să facă absolut orice pentru a deţine controlul absolut al tuturor instituţiilor din România.

Goţiu subliniază că, pe lângă problemele de fond, modul în care au fost adoptate modificările Codului de Procedură Penală vine să arate, o dată în plus, că PSD şi ALDE trăiesc într-o „democraţie paralelă”, şi că singurul argument le-a rămas este „noi putem”. „<<Noi putem să minţim fără să clipim, noi putem să manipulăm, noi putem să cumpărăm oameni, la pachet şi la bucată, noi putem să ne facem toate mendrele şi să ne batem joc de viitorul României>>. Aşa sună politica lui Dragnea şi Tăriceanu şi a tuturor celorlalţi stegari care îi urmează, aliniaţi cuminte, în spatele conducătorilor <<mult-stimaţi>>”, punctează parlamentarul USR. „Departe de a ne descuraja, <<transferul>> d-lui Nicoară şi a altor parlamentari de la PMP şi PNL în tabăra PSD şi ALDE ne arată doar cât mai avem de muncit pentru a schimba România. Şi cât mai avem de lucru pentru a-i convinge pe cetăţeni să nu mai trimită în Parlament şi să nu mai voteze în funcţii publice persoane care le tranzacţionează, ulterior, voturile, ori, mai grav, persoane condamnate penal definitiv. Cu asemenea persoane n-ai cum să construieşti un viitor pentru ţara asta şi eşti obligat să consumi timp şi energie pentru a limita distrugerile. Dar, cu cât mai grea va fi lupta, cu atât mai mult ne vom bucura de victorie. Şi de cum va arăta România după ce vom termina curăţenia”, conchide senatorul clujean.

A.S.