Gestul simplu prin care sunt salvate vieţi

Articol scris in EVENIMENT

Cadre militare ale Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca au donat, vineri, sânge, la Centrul Regional de Transfuzie Cluj, şi au lansat un apel către membrii comunităţii de a proceda la fel. “Vineri, 2 martie a.c., mai multe cadre militare ale Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca au făcut o vizită la Centrul Regional de Transfuzie Cluj cu scopul de a dona sânge, pentru a da şansa la viaţă unei alte persoane suferinde. Un alt obiectiv al personalului Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca este de a se reface rezervele de sânge, atât de necesare salvării de vieţi omeneşti, în condiţiile în care, în ultima perioadă de timp, numărul donatorilor a scăzut. Având în vedere specificul activităţii sale, acela de a participa la salvarea persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol, Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca lansează un îndemn pentru toţi membrii comunităţii, de a dona sânge, în scopul acordării unui real ajutor persoanelor aflate în dificultate, de a reda şansa unei persoane de a se bucura de viaţă”, se arată într-un comunicat al unităţii. Unul dintre donatorii regulaţi este plt. maj. Daniel Pop. “Sunt donator cu acte în regulă. Donez de foarte multe ori pe an, prin citafereză. Consider că este un gest uman de a ajuta o altă persoană”, a spus Daniel Pop. Citafereza este un procedeu de prelevare sangvină selectivă a unui singur tip de elemente celulare, celelalte elemente fiind reintroduse donatorului. O amplă campanie de donare de sângă va fi organizată în 7 martie la Turda de către Centrul Regional de Transfuzie Cluj şi spitalul din localitate. Astfel, începând cu ora 09.00, toţi turdenii care vor să ofere o şansă la viaţă semenilor lor şi să doneze sânge sunt aşteptaţi la parterul Spitalului Municipal în holul mare, la compartimentul – Spitalizare de zi. În cadrul acestei acţiuni, Centrul Regional de Transfuzie Cluj pune la dispoziţie tot suportul logistic necesar. Donatorii vor fi recompensaţi cu eliberarea la cerere a analizelor medicale efectuate (grupa sanguină, Rh, hemoleucogramă, hepatita B, hepatita C, HIV, HTLV, analize biochimice), eliberarea a 7 bonuri valorice, eliberarea unei adeverinţe pentru o zi liberă (ziua donării), eliberarea unei adeverinţe pentru reducere 50% pe mijloacele de transport în comun.

Pentru a putea dona sânge trebuie sa îndepliniţi următoarele condiţii: vârsta cuprinsă între 18-60 ani:; greutate peste 50 kg; tensiune arterială sistolică între 100-180 mmHg; puls regulat, 60-100 bătăi/minut; să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale; pentru femei: să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada ciclului menstrual; să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării; să nu fie sub tratament pentru diferite afectiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine; să nu fi avut antecedente: hepatice, TBC, malarie, sifilis, epilepsie şi alte boli neurologice, boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele (psoriazis, vitiligo), miopie (peste (-) 6 dioptrii), cancer.

C.P.