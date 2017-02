Gest penibil al unui senator USR Cluj

Articol scris in POLITICA

Senatorul clujean Mihai Goţiu, ales pe listele USR, şi care deţine funcţia de vicepreşedinte al Senatului a fost suprins dormind în Parlament chiar în timpul în care se dezbătea proiectul de buget al României pentru 2017. Gestul său este unul penibil şi chiar ofensator la adresa celor care l-au votat să-i reprezinte în Camera Superioară a Parlamentului. Ce e şi mai penibil e modul în care a încercat să-şi explice atitudinea pe care a avut-o la probleme atât de importante pentru ţară şi anume bugetul de stat.

„Mă oboseşte această procedură a bugetului care e o cacealma. Am zis că e mai bine să mă odihnesc un pic. Am zis să mă odihnesc un pic până când trece partea asta. E dreptul lor să doarmă în plen, fiecare face ce doreşte. Dacă o să mi se mai facă somn, o să mai dorm. Prefer să fiu atent la momentele care contează. Am colegi care mă atenţionează“, a declarat Mihai Goţiu pentru un post de televiziune.

În cursul zilei de ieri, Goţiu a anunţat că îşi asumă ce s-a întâmplat şi că se autosanctionează cu salariul pe această saptămână. Totodată, a anunţat că-şi va dona indemnizaţia pentru susţinerea unui proiect de dotare cu echipamente a saloanelor pentru tratarea copiilor bolnavi cronic, din patru spitale regionale, fără să precizeze care vor fi cele patru spitale. “Dragi prietene şi prieteni, stimaţi colegi din Parlament, vreau să vă mulţumesc tuturor celor care, pe parcursul zilei de ieri, a nopţii şi a dimineţii mi-aţi transmis mesaje critice oneste şi/sau de încurajare. Faptul că în această dimineaţă am constatat că am cu câteva sute de prieteni pe Facebook mai mulţi ca ieri şi mesajele trimise direct m-au emoţionat, dovedindu-mi că aţi înţeles contextul în care s-a produs greşeala mea, ca efect al oboselii acumulate în ultima săptămână, când am stat de veghe, zi şi noapte, cu colegii de la USR pentru a bloca asaltul partidelor din coaliţia de la putere împotriva Justiţiei.

În acelaşi timp însă, susţinerea voastră mă obligă la asumarea până la capăt a ceea ce s-a întâmplat. Atât în semn de mulţumire pentru sprijin, cât şi de penitenţă, am decis să mă auto-sancţionez cu indemnizaţia pe o săptămână. O parte din această sumă o voi dona pentru susţinerea unui proiect de dotare cu echipamente a saloanelor pentru tratarea copiilor bolnavi cronic din patru spitale regionale, pentru care, în ciuda promisiunilor electorale, actuala Putere n-a găsit fonduri în legea bugetului’’, a precizat Goţiu.

C.P.