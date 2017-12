Geologul UBB, Lóránd Silye, premiat de Academia Română

Articol scris in Educaţie

Lóránd Silye, lector universitar în cadrul Departamentului de Geologie (linia maghiară) al Facultății de Biologie și Geologie a UBB, a fost distins cu Premiul Gheorghe Munteanu-Murgoci, oferit de Secția de Științe Geonomice a Academiei Române. Premiul i-a fost acordat pentru studiul intitulat „Sarmatian foraminiferal assemblages from southern Transylvanian Basin and their significance for the reconstruction of depositional environments”.

„Volumul premiat cuprinde primul studiu în care cercetătorul analizează, cu ajutorul micropaleontologiei, mediile depoziționale ale anumitor corpuri de rocă sedimentară din sudul Bazinului Transilvaniei, care au însemnătate și în domeniul cercetării gazelor naturale. Totodată, cartea reprezintă prima descriere comprehensivă paleontologică a foraminiferelor fosile sarmațiene (aprox. 12 milioane de ani) din sudul Bazinului Transilvaniei. Prin aceasta, Lóránd Silye a contribuit cu date prețioase la cartografierea detaliată a dezvoltării geologice din sudul Bazinului Transilvaniei, și astfel la deschiderea noilor căi în cercetarea geologică pentru hidrocarburi în sudul Transilvaniei” – informează UBB, printr-un comunicat remis, joi, presei.

Premiul Gheorghe Munteanu-Murgoci este oferit de Secția de Științe Geonomice a Academiei Române cercetătorilor care în lucrările lor științifice tratează geologia României sau vreunei regiuni din țară. În acest an au fost premiate publicațiile apărute în anul 2015.

Decernarea premiilor va avea loc în cadrul ședinței festive a Academiei Române, din 15 decembrie.

M. T.