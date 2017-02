GENERAŢIA HEPATITĂ

Ocupaţi până peste cap cu manifestaţiile şi ordonanţele, cu soarta celor din puşcării, cu dezbateri pro şi contra graţierii, cu huiduieli şi acuze de o parte şi de alta a baricadei, între tabăra celor care vor şi a celor care nu vor graţierea, nu mai suntem atenţi şi la alte întâmplări. Unele dintre ele cu consecinţe grave sau foarte grave.

Sincer, mie nu-mi pasă aproape deloc de ordonanţele astea care scot lumea în stradă. Mie nu-mi au ce graţia. Iar dacă vreţi, ca tot românul, să-mi dau şi eu o părere, eu cred că ordonanţa asta de graţiere, dacă nu este la pachet cel puţin cu legea răspunderii magistraţilor, e frecţie la picior de lemn. Este ca şi cum i-ai da unui bolnav de cancer în fază terminală un piramidon sau o aspirină şi eşti fericit că nu mai strănută. Habar nu am dacă îşi vor albi dosarele şi nişte politicieni. Oricum or s-o comită din nou, pentru că sămânţa de hoţ nu are leac. Dar ordonanţa va scoate nişte condamnaţi din puşcării şi se va face ceva mai mult loc să respire pentru ăia care rămân. Şi gata. Am băgat iar gunoiul sub preş şi, poate, o să-i fentăm pe cei din UE şi nu ne vor mai amenda cu fabuloasa sumă de 80 de milioane de euro. Asta se poate întâmpla numai anul acesta. Pentru că dacă sistemul de justiţie va funcţiona în continuare tot ca până acum, pârnăile se vor umple din nou în scurt timp şi amenda tot va veni.

E doar o părere de om care nu se pricepe la graţieri.

Dar, să nu mă las şi eu luat de apă şi să uit de o întâmplare de o gravitate extremă. Zilele trecute a fost publicată o statistică extrem de îngrijorătoare pentru ţara noastră. România se află pe primul loc în Europa la numărul de bolnavi infectaţi cu hepatita B şi C. Atenţie, nu din UE. Ci din toată Europa, de la Atlantic la Munţii Urali. Adică suntem mai bolnavi de hepatită decât cetăţeni ai unor ţări de care până în urmă cu câţiva ani, râdeam că sunt în urma noastră. Ei uite că am reuşit s-o comitem şi să fim mai necăjiţi decât ei. Să trecem noi în urma lor.

Şi ca această nenorocire să nu fie singură, mai avem una, care chiar este cutremurătoare şi cineva trebuie să răspundă pentru asta.

În ţara noastră, nu mai există vaccinuri pentru imunizarea bebeluşilor împotriva hepatitei. Producătorul belgian de la care-l importam, ne-a anunţat că nu mai poate să ni-l livreze şi ne-a urat îmbolnăvire uşoară şi însănătoşire după posibilităţi. Şi ca nenorocirea să fie întreagă, nici nu vom avea în ţară vaccinuri contra hepatitei până anul viitor.

Ce înseamnă asta? Că o întreagă generaţie de copii, care se vor naşte anul acesta, nu vor putea fi imunizaţi. Deja, mame disperate, purtătoare al virusului hepatitei, bat cu copilaşii în braţe sau în burtă pe la porţile spitalelor, disperate pentru sănătatea micuţilor. Iar medicii nu au ce să le facă.

Repet. Nu mă interesează dacă nişte politicieni îşi albesc dosarele. Tot vor ajunge la puşcărie pentru că sămânţa de hoţ nu piere. Dar mă interează foarte tare cine distruge generaţia 2017 de copii ai României. Cine sunt criminalii?

Îmi amintesc de faptul că în urmă cu puţin timp, bolnavii de cancer au rămas fără medicamnete pentru că nişte capete pătrate de prin ministere uitaseră să facă licitaţii. Acum, cine a greşit? Ce trepăduşi de uşi capitonate nu şi-au făcut treaba?

Vor să dezîncrimineze abuzul în serviciu? N-au decât. Pentru că ticăloşii care au comis asta, nu trebuie acuzaţi de o faptă aşa de uşoară. Ci de crime împotriva umanităţii. Care nici nu se prescriu, nici nu se graţiază.

Şi ar mai fi ceva. La recenta şedinţă a CSAT, preşedintele a fost îngrijorat că serviciilor secrete li s-a tăiat din bani. N-ar fi bine, zic şi eu, ca să-şi merite banii, să ne spună şi nouă cine a distrus Institutul Cantacuzino? Care nu era o simplă unitate sanitară, ci una strategică, după cum se poate vedea acum. Cum îi cheamă pe cei care au lăsat copilaşii anului 2017 la discreţia hepatitei. Cum îi cheamă pe cei care, pentru a importa vaccinuri, cu preţuri umflate şi câştiguri uriaşe pentru ei, ne-au lăsat goi în faţa epidemiilor.

Vă daţi seama ce s-ar întâmpla dacă ar izbucni o epidemie de gripă, spre exemplu? Cu ce ne imunizăm? Pentru că ţările de la care importăm vaccinurile îşi vor imuniza mai întâi populaţia lor. Aşa cum se întâmplă acum cu Belgia. Până ne trimit nouă vaccinul, nu or să mai aibă cui să-l facă. Murim ca în 1918, când gripa a ucis numai în Europa peste 20 de milioane de oameni.

Sorin Ovidiu BĂLAN