Gavril Moisa, Prin roua iubirilor

Articol scris in CULTURA

E surprinzător cum tema iubirii reprezintă încă pentru mulţi autori contemporani o temă eternă şi în aceeaşi măsură de mare actualitate, în stare să hrănească materia poetică a mai multor volume, reuşind să statornicească o cale de parcurs şi o provocare mereu esenţială, prin modul nou şi original în care poetul este obligat să-şi îmbrace sentimentele în formule tot mai noi şi mai pline de fantezie lirică, transformându-le în perle ale trăirilor esenţiale. Am constatat acest lucru lecturând poeziile adunate de poetul Gavril Moisa în cel mai recent volum al său, intitulat, Prin roua iubirilor (Napoca Nova, 2017), cel care m-a obligat automat să-i revăd şi creaţia din volumele anterioare, subsumate, cum se poate vedea aceleaşi teme eterne care reprezintă axul cardinal şi al unei creaţii care nu poate să-şi depăşească perimetrul original. Titlurile volumelor anterioare probează o liră monocordă, circumscrisă în exclusivitate unui spaţiu al sentimentelor de reverenţă şi a unei afectivităţi erodate de epuizarea tuturor resurselor metaforice şi ale expresivităţii imaginarului. Avem de-a face cu un pericol real care în genere e ignorat de aceşti frecventatori ai domeniului, care se concretizează prin căderea în caducitate şi banal, prin repetiţie şi vulgarizare a sistemului de înţelegere a treptelor intimităţii. O simplă enumerare a titlurilor volumelor poetului nostru face dovada acestei rotiri în cerc, cu o slabă putere de inovare a motivelor şi temelor discursului amoros. Fixarea în tradiţie, restrângerea perimetrului experimentărilor poate fi o cauză a apelului la formulele cele mai simple ale abordării formulei de comunicare în volume ca : Iubirea veşnică povară (2002), Frumoasă, pasărea mea (2003), Alergând după fluturi (2008), Arhipelagul iubirii (2015) ş. a., ni se prezintă ca dominate de stereotipii ale limbajului comun, singurele tentative de depăşire a proiecţiilor sale fantasmatice fiind făcut tot într-o direcţie minoră, cu puţine şanse de accedere la marea poezie, deoarece coarda satirico-umoristică, materializată în mai multe volume de Fabule trăsnite „Nedumeriri, carigrame şi epigrame”, Scoici marine, perle, rime, catrene şi poezii estivale” conduce tot la exhibarea spiritului conformist. Valorificând spiritul familiar al dialogului colegial dintre „pişcături şi-nţepături” pe care îl exersează cu ocazia unor festivaluri de satiră şi umor, Gavril Moisa nu depăşeşte sfera conjuncturalului. Poetul rămâne până la capăt dominat de o structură mentală a sentimentalităţii casnice, de fidelitatea unor ipostazieri cunoscute, cărora el le aduce doar mici retuşuri de detaliu care pot fi urmărite din postura unui trubadur statornic al unei singure şi mari iubiri de la adolescenţă până la bătrâneţe, aşa cum o declară programatic într-un fel de ars poetica fundamemtală : „Ne bat nebune toamnele în geam/ Cu frunzele ce cad grăbit din ram,/ Dar noi rămânem cu aceeaşi faţă,/ Inmărmuriţi în florile de ghiaţă.// Cu sufletul mai plin de împliniri,/Ducând povara marilor iubiri,/ Convinşi că-n ciuda timpului grăbit,/ Vom fi mereu tot noi la infinit”(In toamnă, alături de-o doamnă). Poezia de dragoste, prin modul constant şi convingător cum a fost tratată de-a lungul timpului de cei mai importanţi şi înzestraţi poeţi, de la Dante şi Shakespeare până astăzi, a ajuns şi una dintre cele mai pretenţioase şi delicate subiecte, în stare să facă cele mai multe victime până în clipa de faţă. Colocvială şi nesofisticată, apăsând arareori pe coarda tragică a spunerii, poezia de dragoste a lui Gavril Moisa tinde să exprime sentimentul comun al mărturisirii directe, redusă la elemente stilistice primare: „Iubire eşti dor de nesfârşit/ Ce în cuvânt pe veci te-ai poleit,/ Eşti limba mea, izvor de ape line/ Ce curg spre patria de mâine”. Fără să-şi prezerve misterul şi profunzimile sfâşierilor turbulente, poezia sa nu încearcă să afirme o estetică a suferinţei şi a îndoielilor existenţiale, ci doar sentimentul confortabil al iubirii domestice împlinite, nici senzuale şi nici carnale. Ocolind cu îndărătnicie demonismul şi abisalitatea căutărilor şi incertitudinilor dătătoare de mari convulsii sufleteşti, poezia lui G.Moisa e previzibilă şi lipsită de fiori metafizici, adică de acele ingrediente fără care nu se poate concepe marele cutremur al fiinţei. Rămasă captivă „micului dor”, ea are o evoluţie modestă, prizonieră a unui declaratism fad sau inexpresiv, prin lipsa de originalitate şi autenticitate a vocii lirice, prin supradoză de livresc şi mimetism. Vom mai da un singur exemplu de convenţionalitate: „Cu părul lung, în spic de grâu,/ Ei se plimbau pe lângă râu,/ Ea- fremătând ca şi furtuna,/ El- calm şi liniştit ca luna,/ I-a pus pe cap cununi de flori./ Din trupul ei ţâşneau fiori/ Şi-nvăluiţi de-al serii val,/ Ardeau în dragoste pe mal.” Chiar dacă poetul produce aici un adevărat incendiu, el rămâne exterior şi neconvingător. Ne exprimăm convingerea că poezia sa de dragoste are obligaţia de a depăşi pe viitor starea declarativului.

Mircea POPA