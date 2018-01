Gânduri de Anul Nou ale edililor de pe Câmpie

Aşa cum ne-am obişnuit, la fiecare început de nou an facem un tur de orizont în zona municipiului Gherla, încercând să aflăm de la primari proiectele sau planurile pe care şi le doresc în lunile următoare. Aşa am făcut şi în primele zile din 2018.

De la început recunoaştem că de la fiecare edil-şef am vrut să aflăm informaţii şi cu privire la eventualele lucrări de deszăpezire, adică ce dotare au în acest domeniu. Dar, fiindcă în prima zi de lucru a noului an a fost un timp de… martie, am renunţat la această întrebare. Totuşi, în cele trei comune cu care am luat legătura – Geaca, Ţaga şi Buza – în această privinţă nu sunt probleme, peste tot au utilajele şi maşinile proprii de deszăpezire, însă deocamdată nu au nevoie de ele. Prima zăpadă în această iarnă (dacă se putea numi zăpadă, fiindcă au fost doar fulguieli) am consemnat-o pe Câmpie la mijlocul lunii decembrie 2017. Dar, şi atunci, în zonă se circula fără probleme, asta am constatat şi noi prin deplasarea pe ruta Gherla-Geaca.

În ultima localitate, primarul ing. Ioan Miron ne-a declarat că şi în 2018 va continua modernizarea drumurilor de pe raza comunei şi extinderea reţelei de apă potabilă, după ce în anii trecuţi această problemă a fost rezolvată în satele Geaca, Sucutard şi Lacu. Tot în acest an se va moderniza clădirea Dispensarului Medical din Geaca.

Mergând mai departe, la Ţaga, primarul Romi Mârza ne-a vorbit despre reabilitarea corpului vechi al şcolii, unde vor fi amenajate trei săli de clasă, un cabinet medical, altul de logopedie şi trei grupuri sanitare. Asta, după ce acum un an jumate s-a predat noua clădire a Şcolii Gimnaziale din Ţaga, una din cele mai moderne unităţi de învăţământ din împrejurimile municipiului Gherla. Tot la Ţaga administraţia locală va finaliza modernizarea sediului Primăriei, investiţie demarată toamna trecută şi care se află într-o fază avansată. Desigur, la Ţaga mai sunt şi alte planuri îndrăzneţe, care – cunoscând ambiţia şi capacitatea organizatorică a edililor locali – vor fi şi realizate.

Ultima comună vizitată este Buza. Având în vedere că acolo este un primar cu vastă experienţă, Ştefan Czéger, avem şi pretenţii mai mari. De fapt nu noi, ci populaţia de pe acele meleaguri. Domnul primar ne-a informat că s-a predat Căminul de bătrâni, unde sunt create condiţii excelente pentru oamenii în vârstă internaţi acolo. Deocamdată sunt doar trei beneficiari ai serviciilor de ocrotire socială, însă în perioada următoare numărul lor va creşte considerabil. Am mai aflat că Primăria a primit bani pentru continuarea reparaţiilor de drumuri (şi până acuma s-au făcut paşi importanţi pe această linie) pe raza comunei şi în acest an vor demara lucrările de reabilitare a clădirii ce adăposteşte Şcoala Gimnazială. Anul trecut acolo au fost schimbate geamurile şi uşile sălilor de clasă, însă în lunile următoare vor fi efectuate şi alte investiţii, printre care amintim montarea unei centrale termice.

