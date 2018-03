Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 191. ISTORIE, POEZIE, MUZICA ARTELOR

Într-un cuvânt introductiv de mare încărcătură emoţională, amfitrionul şi moderatorul Galei, Prof.dr. Nicolae HÂNCU, a ţinut să marcheze semnificaţia unei date, 8 ianuarie 1918, subliniind următoarele: ,,La începutul anului 1918 se prefigura sfârşitul Primului Război Mondial, cu o Europă bulversată şi cu Statele Unite doritoare să se implice în conţinutul viitorului tratat de pace. La 8 ianuarie, preşedintele american Woodrow Wilson, în faţa Cadrelor reunite, a Senatului şi Congresului, prezenta celebra declaraţie în 14 puncte, prin care anunţa lumii viziunea americană cu privire la viitorul Europei. Locul României era la punctul 9, unde se făcea recomandarea de a fi o naţiune liberă, independentă. La punctul 14, pentru prima dată, apărea ideea creării Ligii Naţiunilor. Au urmat multe acţiuni desfăşurate de către intelectuali români marcanţi, arătându-se lumii dorinţa noastră arzătoare de a fi români la noi acasă. În luna noiembrie a aceluiaşi an, preşedintele Wilson reiterează recomandarea făcută pentru România la punctul 9, reafirmându-şi sprijinul total pentru întregirea şi independenţa ţării noastre. Putem spune că Marea Adunare de la Alba Iulia, care a urmat la doar câteva săptămâni (1 decembie 1918), a fost posibilă graţie generoasei iniţiative americane. În iunie 2017, pe esplanada Casei Albe, preşedintele nostru, Klaus Iohannis, a spus, în faţa preşedintelui Trump…: ,,Marea Unire s-a făcut cu largul sprijin american”. România nu a uitat de preşedintele Wilson şi de celebrele 14 puncte wilsoniene. În faţa Institutului de Sănătate publică (str. Pasteur din Cluj-Mapoca) se află bustul preşedintelui american Wilson, pe care este inscripţionat, în engleză şi română, rolul pe care acesta l-a avut în pregătirea Marii Uniri. La 8 ianuarie, în fiecare an, toţi cei care trec prin faţa bustului ar trebui să depună un gând de recunoştinţă în memoria marelui bărbat de stat, fără de care cine ştie dacă Adunarea de la Alba Iulia s-ar fi desfăşurat în acel an”, a mai spus Profesorul dr. Nicolae Hâncu.

Atunci, românii se plâng lui Napoleon al III-lea, care, după ezitări, o convinge pe Regina Victoria a Angliei să obţină acordul sultanului pentru anularea alegerilor. Acestea sunt reluate, unioniştii câştigă şi, după tergiversări, la 5 ianuarie 1859, un colonel aproape necunoscut – Alexandru Ioan Cuza – devine domnitor al Moldovei. Ce va face Bucureştiul? Aceasta era întrebarea, fiindcă acolo prestigiul şi meritele Brătienilor erau de necontestat, dar la presiunea populară este ales ca domnitor tot Alexandru Ioan Cuza. Era 24 ianuarie 1859. Prin acest act se încălca hotărârea Marilor Puteri în legătură cu cei doi domnitori şi au urmat trei ani de tratative diplomatice intense, ,,năşite” de Napoleon al III-lea, pentru a se admite faptul doar pe durata domniei de şapte ani a lui Cuza. Din 1862, ,,Principatele Unite ale Valahiei şi Moldovei” se numesc România, iar drapelul are culorile de la 1848, albastru, galben şi roşu. Cuza a fost un domn remarcabil, aducând România pe calea reformelor. El a reuşit, cu toată opoziţia Rusiei, secularizarea averilor mănăstireşti, fapt deosebit, fiindcă de veacuri domnii şi boierii români, înainte de pasul spre eternitate, făceau daruri mari bisericilor de la muntele Athos, de la Locurile Sfinte din Palestina, de la Sfânta Ecaterina, din Egipt sau Muntele Sinai. Aşa, cu timpul, a şaptea parte din pământul arabil al ţării aparţinea unor biserici din afara graniţelor. Mai mult, acestea trimiteau egumeni în mănăstirile româneşti pentru a urmări gestionarea bunurilor şi a banilor care luau drumul muntelui Athos, Palestinei şi al Egiptului. Această hotărâre s-a luat în ultimele luni ale lui decembrie 1863, când Kogălniceanu era prim-ministru, iar consecinţele n-au fost uşoare. Aşa s-a putut împărţi o suprafaţă de două milioane de hectare la peste 500.000 de familii de ţărani, dar actul în sine n-a adus o ameliorare semnificativă a vieţii ţăranilor… Un mare merit al domniei lui Cuza a fost adoptarea codurilor moderne în legislaţia românească, după modelul francez şi belgian. Aşa au apărut Codul civil, Codul penal şi legile privind învăţământul şi introducerea alfabetului latin etc. Astfel, la noi se scrie cu caractere latine numai din 1863. Înainte scriam ca ruşii, bulgarii, sârbii cu litere chirilice, dând impresia Occidentului că facem parte din familia slavă. Tot lui Cuza îi datorăm alegerea capitalei la Bucureşti, deşi acesta a discutat cu liderii politici şi economici ai timpului o altă variantă. Dar, faptul că Bucureştiul era mai mare ca Iaşiul (şi mai departe de Rusia), aflându-se pe axa comercială dintre Austria şi Turcia, a primat. Dar de ce a fost detronat Cuza? Din multe motive. O parte le-am arătat… La urcarea sa pe tron, Cuza s-a angajat să domnească şapte ani şi să favorizeze alegerea unui domn străin, pentru a anula şi disputele dintre marile familii ca Ghica sau Bibeseu, Cantacuzino sau Mavrocordat. Dar, Cuza n-a făcut nimic în această direcţie, determinând însă apropierea conservatorilor cei mai de dreapta de liberalii cei mai de stânga (Brătienii şi Rosetti). Ştim ce s-a întâmplat, Cuza a semnat abdicarea cu eleganţă şi a doua zi a plecat spre Austria. N-a reproşat niciodată nimic şi n-a revendicat niciodată nimic (…). A doua zi după abdicarea lui Cuza se constituie un guvern provizoriu prezidat de Ion Ghica. Acesta oferă coroana României principelui Filip de Flandra, al doilea fiu al regelui Belgiei, dar acesta ezită fiindcă ţara era vasală Turciei. Nici Napoleon al III-lea nu agrea varianta. Atunci, guvernul provizoriu l-a delegat pe Ion Bălăceanu să trateze problema la Paris, el întâlnindu-l o dată pe împăratul Franţei pe câmpul de luptă de la Solferino, când era emisarul lui Cuza. Acesta a fost argumentul alegerii sale. Faptele din culisele diplomatice ale evenimentului sunt prezentate nuanţat sub versiuni istorice cunoscute, dar este interesant cum a ajuns principele Carol (nepot al lui Napoleon al III-lea) în România (…). A trecut timpul şi, din păcate, unii n-au mai recunoscut valoarea lui Cuza sau istoria pe care trebuie să ne-o asumăm. Iar dacă vom merge tot aşa va veni o vreme când nu ne vom mai recunoaşte nici pe noi înşine (…). La 24 ianuarie se cântă ,,Hora Unirii” apărută în publicaţia lui Kogălniceanu ,,Steaua Dunării” la 9 iunie 1856, dar puţini ştiu că în text sunt reproduse părţi integrale din ,,Hora Ardealului”, publicată în ,,Foaie pentru minte, inimă şi literatură” a lui Gh. Bariţiu din 14 iunie 1848 (…) Este important de ştiut că în perioada premergătoare Unirii apar în Principate primele trei loje masonice de obedienţă franceză, toate având acelaşi nume (Steaua Dunării), la Bucureşti, Iaşi şi Galaţi. Acestea au întreţinut relaţii strânse cu delegaţia europeană (alcătuită din masoni) pentru supravegherea alegerilor din Moldova şi Ţara Românească, promovând ideea alegerii aceleiaşi persoane: Alexandru loan Cuza, venerabilul lojei din Galaţi. După câţiva ani de domnie, Cuza şi-a pierdut o mare parte din sprijinul politic intern, iar imaginea sa se erodează şi în cancelariile Marilor Puteri. Grupul său de susţinători este din ce în ce mai restrâns, iar Primul Domn al Principatelor îşi uită dezamăgirea doar în apropierea iubitei sale, Maria Obrenovici. Pe Cuza nu l-a cruţat nici boala, iar în octombrie 1865 îi scrie împăratului Napoleon al III-lea că ar dori să se retragă în mai 1866. În aceşti ani, Cuza intră în conflict cu ,,Steaua Dunării” din Bucureşti, pe care o înlocuieşte arbitrar (în 1862) cu loja ,,Alexandru Ioan Cuza I-ul”(…). Nimeni nu contestă intenţiile bune ale lui Cuza, dar reformele sale impuse prin decrete s-au transpus anarhic, iar diferenţa dintre proiecte şi realitate a produs o nemulţumire generală. Mai grav este faptul că, dincolo de efectele propagandei, între domnitorul reformist şi naţiune se produce o ruptură. În acest climat, forţele politice se coagulează într-o coaliţie ,,monstruoasă” având ca scop revenirea statului la Programul anunţat pe pajiştea de la Islaz şi consideră că o lovitură de stat este un rău necesar (…). Cuza a abdicat în anul în care Nobel a inventat dinamita şi primul cablu telegrafic submarin traversează Atlanticul. Tot în acelaşi an, Dostoievski a scris ,,Crimă şi pedeapsă”, iar Eminescu publica în ,,Familia” poezia ,,De-aş avea…” Dar nu trebuie să uităm niciodată importanţa lui Cuza. Apoi, trebuie să ne reamintim că el a iniţiat constituirea primei agenţii diplomatice a Principatelor la Paris (1860), sub el s-a întemeiat Universitatea din Iaşi (1860), sau că la 3 februarie 1862 s-a format primul guvern unitar al României condus de Barbu Catargiu – premier asasinat în urma atentatului de la 8 iunie, în acelaşi an. Tot în vremea lui Cuza s-a întemeiat ,,Junimea” la Iaşi (1864), an în care s-a instituit Consiliul de Stat, iar Kogălniceanu a prezentat Adunării legea rurală, s-au promulgat legile administrative pentru organizarea teritoriului şi pentru înfiinţarea consiliilor judeţene, s-a statuat prin lege organizarea judecătorească a României moderne şi se inaugurează Universitatea din Bucureşti. Tot în perioada respectivă intră în vigoare Codul penal, Codul civil şi ia fiinţă Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni… Timpul trece şi ne învaţă că în fiecare clipă se petrec lucruri care cer un sfat, dar istoria îi uită de obicei pe cei precauţi. În schimb, i-a ţinut minte pe cei care au ars până la capăt, renunţând la o înţelepciune care nu-i învăţa decât cum să se spele mai repede pe mâini. La marile evenimente, martorii absenţi stau în faţa destinului cu capul aplecat într-o parte şi-l privesc cu ochii lor orbi, cu care nu se poate vedea decât nevăzutul”, a conchis, magistral, distinsul Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU.