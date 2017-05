Gala Excelenței la Feminin 2017 – un eveniment de înaltă ținută, marca AFA Cluj

Articol scris in EVENIMENT

Asociația Femeilor de Afaceri – AFA Cluj a premiat miercuri seara opt doamne extraordinare ale Clujului în cadrul Galei Excelenței la Feminin, un eveniment de tradiție care a ajuns la cea de-a cincea ediție.

„Prin Gala Excelenței la Feminin, Asociația Femeilor de Afaceri aduce în fața dumneavoastră valori autentice recunoscute național și internațional, deoarece știm că o comunitate puternică este o comunitate cu oameni valoroși. Ca în fiecare an, am pus în lumina reflectoarelor opt doamne distinse și deosebite care aduc o contribuție majoră în domeniile în care activează și care prin tot ceea ce fac promovează valorile în care noi credem”, a declarat Mihaela Rus, președintele AFA Cluj.

Conform tradiției, Gala de premiere a fost deschisă de primarul Emil Boc care i-a înmânat Mariei Rus Bojan Premiul pentru rezultate remarcabile în managementul cultural. Un adevărat ambasador al artei româneşti în străinătate, Maria Rus Bojan promovează atât artişti, cât şi o imagine extraordinară despre arta românească. Curator, critic de artă, consultant artistic, care, cu toate că locuieşte în Olanda, este clujeancă la origini şi a fost curator al Muzeului de Artă din Cluj.

Premiul pentru contribuții deosebite aduse dezvoltării învățământului superior medical a fost oferit Ancăi Buzoianu de prefectul Gheorghe Vușcan. Decan al Facultăţii de Medicină din Cluj încă din anul 2008, Anca Buzoianu este prima femeie care ocupă această poziţie în istoria facultăţii. Este preşedinte fondator al Asociaţiei Decanilor Facultăţilor de Medicină din România, iar din acest an este Preşedinte al Comisiei de Farmacologie clinică, Toxicologie şi Toxicodependenţă a Ministerului Sănătăţii.

Consulul onorific al Franței la Cluj, Pascal Fasneau, a înmânat Premiul pentru contribuția extraordinară adusă cinematografiei românești Oanei Iancu. Aceasta a lucrat de-a lungul timpului cu unii dintre cei mai apreciați regizori români: Călin Peter Netzer, Radu Muntean și Florin Șerban, iar filmele pe care le-a produs au fost selectate și premiate la cele mai renumite festivaluri de film din Europa, cel mai recent fiind Ursul de Argint pentru co-producţia „Ana, mon amour”, premiat pentru cel mai bun montaj, în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.

La rândul său, Norina Gâvan, director general al Wörwag Pharma România, a oferit Premiul pentu inovație și dezvoltarea relațiilor universitare internaționale, Mihaelei Drăgan. Prodecan al Facultatii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Mihaela Drăgan a publicat 9 cărți de specialitate, a coordonat zeci de generații de economiști și a inițiat o serie de colaborări internaționale cu universități și firme din străinătate, asigurând pentru studenţii români posibilitatea de a urma în România cursuri susţinute de profesori străini de prestigiu.

Premiul pentru jurnalism de înaltă calitate a fost oferit de Florin Estefan, directorul Operei Române din Cluj, jurnalistei Cristina Beligăr. Interesată de noile descoperiri ale ştiinţei şi tehnologiei spaţiale, Cristina Beligăr scrie cu pasiune despre scena artistică şi arta urbană. În anul 2016 a fost premiată în cadrul Premiilor Asociaţiei Profesioniştilor din Presă – Cluj la categoria „Cel mai bun interviu” pentru „Vocea unei românce de Pulitzer: Rukmini Maria Callimachi”.

Titus Mic, Head of Global Operations în cadrul companiei NTT Data România, i-a înmânat Premiul pentru susținerea inovației clujene la nivel internațional Biancăi Munteanu. Director executiv al Asociaţiei Române pentru Industria de Electronică şi Software, cunoscut sub denumirea ARIES Transilvania, Bianca Munteanu are o contribuţie deosebită la găzduirea celei de a V-a ediţii a Conferinţei Open Innovation 2.0 de către oraşul Cluj-Napoca. Cu o experiență de peste 20 ani, este una dintre primele femei din Cluj-Napoca care a făcut performanță într-un domeniu considerat dominat de barbați: cel al inovației în tehnologie.

Premiul pentru implicare deosebită în lupta împotriva violenței domestice a fost oferit de Mircea Stănceanu, directorul economic al companiei clujene Farmec, doamnei Bianca Deac. Prin proiectele în care este implicată în cadrul Asociaţiei Vivad, Bianca Deac a reuşit să lupte împotriva violenţei asupra femeilor, să ajute oamenii să conştientizeze această problemă şi să găsească soluţii pentru a diminua numărul cazurilor de abuz.

A urmat Călin Lazăr, directorul medical al Spitalului de Pediatrie Cluj-Napoca, care a înmânat Premiul pentru implicarea în comunitate şi accesibilizarea medicinei pediatrice Danielei Dreghiciu. Cu o experiență de 20 de ani ca medic pediatru, Daniela Dreghiciu ştie că sănătatea copilului este cea mai importantă pentru părinţi, de aceea a găsit o soluție de a le fi alături mereu, revoluţionând astfel sistemul medical prin crearea primului serviciu de consiliere medicală pediatrică.

Moderată de prezentatorul TV Cătălin Vlăsceanu, seara festivă s-a încheiat cu un concert deosebit susținut de baritonul Florin Estefan împreună cu Petru Burcă, Hector Lopez şi pianista Renata Burcă. La eveniment au participat peste 250 de persoane – doamne din AFA Cluj, oameni de afaceri, reprezentanți ai administrației publice și ai societății civile, politicieni, jurnaliști.

Gala Excelenței la Feminin este organizată de Asociația Femeilor de Afaceri – AFA Cluj, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, sub egida Zilelor municipiului Cluj-Napoca. Partener al ediției 2017: Wörwag Pharma. Cu sprijinul: NTT Data, Coramet, Farmec, Thai Therapy, Commodo și Vitrina Advertising.

Asociația Femeilor de Afaceri (AFA) Cluj a fost înființată în 2004, la inițiativa Mihaelei Rus, directorul general al Vitrina Advertising. Asociația este formată din femei cu afaceri proprii, funcții de conducere în diverse companii ori care activează în profesii liberale. Printre proiectele desfășurate de AFA se numără „CuGeT – Olimpiada de cultură generală a tinerilor clujeni”, „Gala Excelenței la Feminin”, „Clujul are atitudine!”, „Ore în Dar”, „Mini-biblioteci pentru sănătate”, „Un oraș pentru o grădină”, conferințele SHEnspire.