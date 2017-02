Fuziune în lumea IT-ului clujean: MindMagnet, inclusă în PitechPlus

Articol scris in ECONOMIE

Furnizorul de soluții software PitechPlus a anunțat includerea în cadrul grupului a agenției de dezvoltare web MindMagnet, care va contribui în special la dezvoltarea componentei de e-commerce.

Echipa nou formată în birourile din Cluj-Napoca și Târgu-Mureș are acum peste 300 de angajați și va crește pînă la sfârştul anului la peste 350 de specialiști. MindMagnet va continua să funcționeze în cadrul PitechPlus sub același brand și va continua să organizeze conferințele Meet Magento. De asemenea, MindMagnet va continua să se concentreze pe furnizarea celor mai bune soluții Magento și pe dezvoltarea aplicațiilor web personalizate, cu un accent pe Progressive Web Apps și design, iar PitechPlus va folosi infrastructura există a MindMagnet, pentru a atrage și dezvolta noi clienți. Nu în ultimul rând, MindMagnet va ajuta la extinderea curriculei Academy + Plus, prin adăugarea unui training Magento pentru cei specializați în e-commerce, și va organiza Meet Workshop Magento, începând cu luna martie.

„Noi vedem o mare oportunitate în acest parteneriat și avem mari așteptări de creștere pentru MindMagnet. Pe termen scurt numărul angajaților va crește, la fel ca și complexitatea proiectelor livrate împreună. Ca obiectiv pe termen mediu, vom oferi pieței de e-commerce B2B, soluții bazate atât Magento, cât și Oro Commerce”, a afirmat Bogdan Herea, director general al PitechPlus.

„Suntem extrem de încrezători în acest parteneriat și în valoarea mai mare pe care o oferă noua alianță. Puterea și resursele combinate ale companiilor noastre ne vor face cu siguranță mai competitivi la scară globală. ”, a declarat Vlad Stănescu, directorul general al MindMagnet.

MindMagnet este o agenție de dezvoltare web, înființată în 2005, în Cluj-Napoca, care oferă soluții tehnologice pentru piețele locale și globale în zona de e-commerce. Fondată în 2006, PitechPlus oferă soluții software integrate pentru peste 40 de clienți din mai mult de 10 de țări, are o echipă de 300 de angajați în birourile de producție din Cluj-Napoca și Târgu-Mureș, precum şi echipe de vânzări în Paris, Lyon, Lausanne, Berlin, Londra și Bruxelles. Începând cu 2014, compania se concentrează pe dezvoltarea de produse proprii și dezvoltă start-up-uri care vizează piețele internaționale: Younify – pentru plăți și managementul documentelor, Parking+Plu – care oferă servicii de parcare inteligentă și FastOrder – care vizează îmbunătățirea interacțiunii cu clienții în restaurante.