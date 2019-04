Fotbal / Transfer bun pentru „U” Cluj

Articol scris in SPORT

Universitatea Cluj a pierdut meciul de la Ploiești, 0-1 cu Petrolul, dar a câștigat un jucător, în persoana lui Sebastian Chitoșcă. Universitatea Cluj începe să arate ca o echipă de Liga 1 cel puțin la transferuri și și-a betonat lotul cu un fotbalist care în sezonul 2017/2018 a bifat 32 de partide în tricoul moldovenilor de la FC Botoșani. Nu știu cât se pune că fundașul s-a aflat în lotul celor de la FCSB, însă vice-campioana l-a împrumutat la FC Voluntari și FC Brașov. Chitoșcă are 26 de ani și mult chef de fotbal. Universitatea are un motiv în plus să se declare mulțumită de această achiziție, în condițiile în care nu a scos din vistierie nici un ban pentru Chitoșcă, înțelegând că acesta a venit liber de contract, după despărțirea de formația antrenată în prezent de Liviu Ciobotariu, în speță FC Botoșani. Înțelegerea dintre „Șepcile Roșii” și Chitoșcă este valabilă până în vară, cu posibilitate de prelungire, condiția din partea jucătorului fiind promovarea clujenilor în Liga 1. Rămâne de văzut dacă și Chitoșcă se ridică la nivelul așteptărilor și va confirma încrederea pe care i-au acordat-o cei de la Cluj. Universitatea este a șasea echipă din cariera lui Chitoșcă, care poate debuta la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă, 6 aprilie, în meciul cu CS Mioveni, contând pentru etapa a 28-a. Partida se va juca pe „Cluj Arena”, de la ora 19,30. Să mai scriem că Sebastian Chitoșcă este al cincelea jucător care ajunge la Universitatea Cluj în mandatul lui Bogdan Lobonț, după Norbert Janos, Pârvulescu, Mircea Axente și Ionuț Pârvu. „Venirea mea la Universitatea Cluj este un pas înainte, chiar dacă echipa evoluează în prezent în Liga a 2-a, dar vorbim de un club de tradiție în fotbalul românesc, care merită să joace în prima ligă. Le mulțumesc celor din staff pentru încredere și sper să nu dezamăgesc. Îmi doresc foarte mult să joc și să pun umărul la promovare” a declarat Chitoșcă. La începutul lunii iulie se vor alătura actualului lot al Universității încă trei jucători, care au semnat cu „studenții”, dar contractele lor intră în vigoare abia din vară. Este vorba de Vlad Motroc, Victor Dican și Andrei Răuță.

Cristian FOCȘANU