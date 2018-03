Fotbal / S-a stabilit ziua meciului CFR 2 Cluj – Universitatea Cluj

Articol scris in SPORT

Amânat din cauza timpului nefavorabil, meciul CFR 2 Cluj – Universitatea Cluj, contând pentru etapa a 16-a din Seria 5 a Ligii a 3-a ar fi trebuit să se joace pe 2 martie, dar va avea loc pe 10 aprilie, de la ora 17. Nu se ştie deocamdată locaţia. Iar în acest sens au fost luate în calcul trei variante: „Cluj Arena”, „Dr. Constantin Rădulescu” şi CMC. Cum feroviarii au statutul de gazdă, partida este puţin probabil să se dispute pe „Cluj Arena”. Cel mai probabil, meciul se va juca pe „CMC”, acolo unde echipa secundă a CFR-ului îşi dispută partidele de pe teren propriu. Dacă decizia finală va fi „CMC”, atunci meciul se va juca fără spectatori, întrucât terenul respectiv dispune de o singură tribună, or nu e greu de ghicit ce s-ar putea întâmpla dacă suporterii celor două rivale ar trebui s-o împartă. În plus, numărul fanilor Universităţii Cluj este mai mare, iar o condiţionare în privinţa numărului de spectatori nu reprezintă o soluţie, ci dimpotrivă. Până la meciul CFR 2 Cluj – Universitatea Cluj, feroviarii antrenaţi de Gică Barbu mai au de jucat cu FC Avrig, CS Iernut şi Unirea Alba Iulia, în vreme ce „studenţii” cu Unirea Tăşnad şi Performanţa Ighiu. Partida cu Viitorul Ghimbav, programată pe 6 aprilie, în cadrul etapei a 21-a, nu va avea loc, întrucât Viitorul s-a retras din campionat, iar clujenii se vor impune cu 3-0.

Cristian FOCŞANU