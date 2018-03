Fotbal / Patru jucători de la CFR Cluj au părăsit echipa

Articol scris in SPORT

Trei dintre componenţii echipei CFR Cluj n-au apucat să se odihnească după derby-ul cu FCSB, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1, disputat în Gruia şi încheiat 1-1, luînd drumul capitalei, pentru a se prezenta la antrenamentele naţionalei României, în vederea amicalelor cu Israel şi Suedia. Este vorba de Ciprian Deac, George Ţucudean şi Cristian Manea. Dintre aceştia, Deac şi Manea au fost integralişti în meciul de duminică, în vreme ce Ţucudean a evoluat 85 de minute. Jucătorii s-au reunit la Centrul Naţional de la Mogoşoaia, unde a avut loc şi o scurtă şedinţă de pregătire, desfăşurată indoor, pe un teren sintetic, din pricina condiţiilor meteorologice nefavorabile. Vă reamintim că meciul cu Israel va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, sâmbătă, 24 martie, în deplasare, de la ora 20, în vreme ce confruntarea cu Suedia a fost fixată pentru ziua de 27 martie, de la ora 21,30, pe teren propriu, la Craiova.

Costache a plecat în Anglia

Alături de Ţucudean, Deac şi Manea, a mai luat drumul Bucureştiului şi Valentin Costache, care a jucat din minutul 85 în meciul cu FCSB. Fostul dinamovist, în prezent la CFR Cluj, a fost convocat de selecţionerul Daniel Isăilă la naţionala de tineret a României, care se află, începând de ieri, în Anglia, pentru un mini-cantonament de şapte zile. Delegaţia României şi-a stabilit cartierul general la Wolverhampton şi se va pregăti pe terenul „Molineux”. Micii „tricolori” vor disputa şi două partide amicale, cu echipa Under 23 a celor de la Wolverhampton şi cu naţionala Under 21 a Angliei. Aceasta din urmă a câştigat în 2017 Campionatul Mondial pentru echipele Under 20. Meciurile vor avea loc pe 24 şi 27 martie. Naţionala de tineret a României va disputa următorul joc oficial abia în luna septembrie, contra Portugaliei, în preliminariile Campionatului European din 2019. România face parte din grupa a 8-a şi este prima în clasament, cu 12 puncte, după şase partide disputate.

Cristian FOCŞANU