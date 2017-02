Fotbal (Liga Campionilor) / Blitz-krieg la Munchen

Suporterii mult prea răbdători ai echipei engleze Arsenal Londra au trăit o nouă umilinţă, miecuri seară, la Munchen şi aventura „tunarilor” în Champions League este ca şi încheiată. Fără Chiricheş, Napoli, cu mai mulţi spanioli în echipa de start decât Real Madrid, a strănutat o dată pe „Santiago Bernabeu”, dar atât şi nimic mai mult.

După entuziasmantul Paris Saint Germain – FC Barcelona 4-0, demn de oscar, şi la Munchen a plouat cu goluri, în partida dintre Bayern şi Arsenal Londra, câştigată de nemţi cu 5-1. Englezii au plecat din Germania cu o „bombă” în bagaje şi vor avea la dipoziţie 90 de minute ca s-o dezamoreseze, în returul de pe „Emirates”, iar pentru aceasta, „tunarii” au nevoie de genişti şi de foarte multă şansă. După acest umilitor 1-5, calificarea pare compromisă pentru o echipă abonată la ratat obiective pe bandă rulantă. Eliminată constant în ultimii ani în această fază a Ligii Campionilor, respectiv „optimi” de finală, apropiaţii clubului londonez au dat vina pe sorţii care i-au scos în cale Barcelona şi Bayern Munchen. Dar anul trecut nu s-a întâmplat întocmai, iar Arsenal nu a înfruntat un gigant al fotbalului european, ci AS Monaco, mai mult decât un adversar la îndemâna „tunarilor”. Dar rezultatul a fost acelaşi: eliminare. Pusă pe seama unui accident. Arsenal e ca şi eliminată şi acum, iar fanii, deloc pretenţioşi şi răbdători cu Arsene Wenger, cer o schimbare. Şi o fac elegant, fără mare agitaţie.

În condiţiile în care londonezii vor rata şi titlul în „Premier League” e tot mai evident că Arsenal şi Wenger vor încheia colaborarea la finele acestui sezon, întrucât echipa pare blocată mental, iar declicul impune un şoc la nivelul băncii tehnice. La Arsenal nu se poate vorbi de continuitate la nivelul staff-ului tehnic, ci de plafonare, care dăunează grav performanţei. De aceea, comparaţia în privinţa longevităţii dintre Arsene Wenger şi Sir Alex Ferguson se reduce doar la ani, însă nu şi la rezultate. Arsenal îşi pregăteşte an de an vitrina cu trofee, dar nu adună decât praf şi îşi îmbrobodeşte fanii cu promisiuni. Începutul este bun, dar continuarea este dezastruoasă şi se încheie apocaliptic, cu scuze şi toate obiectivele ajunse pe fundul Tamisei. Arsenal este un club special, care atrage, dar pe care mulţi jucători cu pedigree îl refuză tocmai pentru că nu performează decât până la un anumit nivel. În aceeaşi măsură, Arsenal trebuie să-şi schimbe politica în privinţa recrutării jucătorilor, nu că n-ar fi lăudabil să investeşti în tineri. Dar atunci şi obiectivele sunt în ton cu moda pe care o impui. Or Arsene Wenger, ca unul care a revoluţionat fotbalul, iar din acest punct de vedere meritele sale sunt incontestabile, îşi îmbracă jucătorii cu joben, sacou, papion, pantaloni de trening şi bascheţi. Arsenal are nevoie de un antrenor cu mai mult sânge rece, cu tupeu în meciurile grele, iar nu de unul care se umflă în pene contra lui Hull City ori Bournemouth, iar împotriva granzilor se baricadează şi îşi scuză eşecurile invocând neşansa şi greşelile de arbitraj. La cât mă pricep, eu zic că atât Arsenal, cât şi Wenger trebuie să spună pas, întrucât „mariajul” a ajuns într-un punct critic. Dacă clubul şi-a propus numai să doboare recordul lui Ferguson, atunci trebuie să-şi asume şi nereuşitele, dar să ştie şi fanii, ca să nu cadă de fraieri.

Chiricheş n-a fost nici măcar rezervă

M-am lungit cu speţa Arsenal şi am uitat de Real Madrid, care va aborda returul cu Napoli de la adăpostul unui 3-1 aparent liniştitor, însă periculos în virtutea golului marcat de italieni pe „Santiago Bernabeu”. Vlad Chiricheş nu a figurat nici măcar pe foaia de rezerve a oaspeţilor, ceea ce mă face să mă gândesc că românul, tot mai puţin utilizat de antrenorul Sarri, este pe făraş. Prin urmare mă aştept ca reprezentantul nostru să devină monedă de schimb şi să facă obiectul unui împrumut umilitor la vreo echipă de nivel inferior. Ca fapt divers, Napoli a avut în echipa de start doar un italian (pe Insigne), dar a avut mai mulţi spanioli decât Real Madrid!

Cristian FOCŞANU