Fotbal (Liga 4) / Arieşul Turda şi Olimpia Gherla au făcut schimb de locuri

Articol scris in SPORT

Pe 17 mai ar fi trebuit să se dispute restanţa Ardealul Cluj – Universitatea Cluj, contând pentru etapa 24, dar gazdele nu s-au prezentat la meci, iar oaspeţii s-au impus cu 3-0 la „masa verde”. Trei zile mai târziu, echipa antrenată de Marius Popescu a înfruntat, în deplasare, Arieşul Mihai Viteazu, de care a dispus cu scor de tenis, 6-1, prin golurile marcate de Fizeşan, Lemac, Takacs, Chiorean şi Dorin Goga, ultimul reuşind dubla. Pentru gazde a punctat Andrei Pop, în minutul 65, la scorul de 0-3. Universitatea a depăşit pragul de 150 de goluri marcate în acest sezon numai în campionat. „Studenţii” deţin nu doar cel mai prolific atac, ci şi cea mai bună defensivă, cu doar nouă goluri încasate. Universitatea îşi menţine invincibilitatea şi are toate şansele să încheie campionatul cu zero în dreptul înfrângerilor. În utimele două etape, Universitatea mai are de jucat cu Armenopolis Gherla (acasă) şi Vulturul Mintiu Gherlii.

Sticla Arieşul Turda a profitat de faptul că Olimpia Gherla a stat şi a urcat pe locul secund în clasament, după victoria confortabilă cu Viitorul Mihai Georgescu Cluj. Turdenii s-au impus cu 7-0, iar Ştefan Silgahi a reuşit hat-trick-ul. Atacantul Arieşului a ajuns la 29 de goluri marcate în acest sezon. Având două puncte avans în faţa Olimpiei Gherla, Arieşul este favorită să termine stagiunea pe poziţia secundă.

Armenopolis Gherla şi-a valorificat avantajul terenului propriu şi a cîştigat derby-ul gherlean cu Vulturul Mintiu Gherlii, mai clar decât o arată, scorul, respectiv 2-1. Armenopolis se află în luptă pentru locul al patrulea cu CS Floreşti, care a realizat scorul etapei a 28-a, 8-0 cu Someşul Gilău. Floreştenii au prima şansă la locul 4, în condiţiile în care Armenopolis are un meci cu Universitatea Cluj.

Să mai scriem că Ardealul Cluj a dispus de Unirea Floreşti, cu un ultim gol marcat în minutul 90+2 de Flavius Nistor, în condiţiile în care gazdele au evoluat din minutul 87 în inferioritate numerică, după eliminarea lui Şoimaru.

Rezultatele înregistrate

Armenopolis Gherla – Vulturul M. Gherlii 2-1

Arieşul Mihai Viteazu – Universitatea Cluj 1-6

Industria S.C. Turzii – Unirea Tritenii 0-3

AS Viile Dejului – AS CFR Dej 5-1

CS Floreşti – Someşul Gilău 8-0

Ardealul Cluj – Unirea 1946 Floreşti 3-1*

Viitorul Cluj – Sticla Arieşul Turda 0-7

Atletic Olimpia Gherla a stat.

*- meciul s-a jucat pe 25 februarie.

Clasament

Cluj 25 24 1 0 151-9 73 (+ 34) Arieşul Turda 26 17 6 3 87-36 57 (+ 18) Olimpia Gherla 26 17 4 5 49-19 55 (+ 16) CS Floreşti 25 14 4 7 72-38 46 (+ 7) Armenopolis 26 15 1 10 69-59 46 (+ 7) Someşul Gilău 25 12 3 10 53-66 39 (0) Unirea Tritenii 26 10 5 11 53-66 35 (- 4) Arieşul M. Vit. 26 10 3 13 59-80 33 (- 6) Ardealul Cluj 25 10 2 13 73-57 32 (- 4) Industria S.C.T 26 9 2 15 48-89 29 (- 10) Vulturul M. Gh. 27 8 4 15 44-63 28 (- 11) AS Viile Dejului 26 8 4 14 41-68 28 (- 11) Unirea Floreşti 26 7 6 13 47-76 27 (- 12) Viitorul Cluj 26 4 2 20 49-123 14 (- 25) AS CFR Dej 25 4 1 20 28-75 13 (- 23)

Etapa viitoare (26, 27 şi 28 mai)

Universitatea Cluj – Armenopolis Gherla

Unirea Tritenii – Arieşul Mihai Viteazu

AS CFR Dej – Industria S. C. Turzii

Someşul Gilău – AS Viile Dejului

Unirea 1946 Floreşti – CS Floreşti

Sticla Arieşul Turda – Ardealul Cluj

Atletic Olimpia Gherla – Viitorul Cluj

Vulturul Mintiu Gherlii stă.

Cristian FOCŞANU