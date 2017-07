Fotbal / Germania este regina Europei la nivel de tineret

Nemţii au răsturnat calculele hârtiei şi au învins în finala competiţiei Spania, marea favorită a specialiştilor, care a avut în lot jucători legitimaţi la cluburi mari, precum Tottenham, Arsenal, Valencia, Sevilla, Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund şi AC Milan.

Cea de-a 24-a ediţie a Campionatului European rezervat naţionalelor de tineret s-a încheiat cu victoria Germaniei, care a câştigat titlul continental după o finală cu Spania, marea favorită a specialiştilor la startul întrecerii găzduită de Polonia. Germania s-a impus cu 1-0 şi a devenit campioană europeană pentru a doua oară, după titlul câştigat în 2009. Spania a pierdut a treia finală, după cele din 1984 şi 1996. Italia rămâne naţionala cu cele mai multe titluri europene la acest nivel, respectiv cinci, din care trei câştigate consecutiv, între 1992 şi 1996. Şi la ediţia din acest an, organizatorii au luat decizia ca finala mică să nu se mai dispute. Europeanul din Polonia a fost primul cu 12 echipe la start. Până la ediţia din acest an, numărul maxim de echipe a fost de 8. Următorul european pentru echipele de tineret va avea loc în 2019, în Italia. La ediţia din acest an s-au marcat 65 de goluri în cele 21 de partide, rezultând o medie de 3,1 goluri pe meci. Numărul total al spectatorilor a fost de 244.085, rezultând o medie de 11.623 de spectatori pe meci. Golgeterul competiţiei a fost desemnat spaniolul Saul Niguez, cu 5 goluri, urmat de portughezul Bruma, cu 3 goluri. Curtat de marile cluburi ale Europei, Saul a ales să-şi prelungească contractul cu Atletico Madrid, spre marea satisfacţie a fanilor echipei de pe „Vicente Calderon”. În total, cele 56 de goluri au fost marcate de 51 de jucători, cei mai mulţi fiind spanioli, respectiv 6.

Tot un spaniol a fost desemnat şi cel mai bun jucător al turneului final, în persoana lui Dani Ceballos, component al echipei Betis Sevilla, căruia i-a explodat cota după această performanţă. Spania a realizat scorul competiţiei, 5-0 cu Macedonia. În echipa ideală a competiţiei au fost incluşi nu mai puţin de şase jucători germani, trei spanioli, un slovac şi un italian.

Cristian FOCŞANU