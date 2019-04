Fotbal Feminin / Șase jucătoare de la „U” Olimpia Cluj au fost convocate la națională

Articol scris in SPORT

Pe principiul nici o zi din săptămână fără măria sa fotbalul, trebuie să recunoaștem, ne place sau nu, că suntem îndopați precum rațele cu fotbalul băieților. Personal sunt un „gurmand” în privința transmisiunilor TV ale partidelor de fotbal, dar am ajuns până într-acolo că nici Liga Campionilor, competiție care se detașează de tot ce presupune datul în minge, nu mă mai atrage precum odinioară. De aceea, în materialul de față, din respect dau întâietate doamnelor și vă anunț că joi, 4 aprilie, naționala de senioare a României va disputa un meci amical în compania Maltei. Acesta se va juca la București, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, de la ora 18. Cele două echipe se vor reîntâlni duminică, în aceeași locație, de la ora 11, în al doilea meci de verificare. Site-ul Federației Române de Fotbal ne oferă o informație interesantă, pe care citind-o am aflat, nu fără surprindere, că România a fost primul adversar din istoria naționalei Maltei. O națională relativ tânără, care a înfruntat România pe 10 august 2003, la București, dar nu într-un meci amical, ci într-unul oficial, contând pentru Preliminariile Campionatul European din 2005, al cărui turneu final s-a disputat în Anglia. Coincidența face că România și Malta se înfruntă acum în preambulul preliminariilor Campionatului European din 2021, al cărui turneu final va fi găzduit tot de Anglia. Pentru dubla din această săptămână, selecționerul Mirel Albon a convocat 20 de jucătoare, din care jumătate evoluează în competiția internă, iar șase la campioana en titre „U” Olimpia Cluj. Este vorba de Sara Câmpean, Teodora Meluță, Ioana Bortan, Ioana Bălăceanu, Roxana Mirea și Beatrice Tărășilă. România va debuta la toamnă în preliminariile Campionatului European, pe 8 octombrie, împotriva Belgiei. „Tricolorele” fac parte din grupa H, în care se mai regăsesc Elveția, Croația și Lituania. În acest an, România mai are programate alte două jocuri în această grupă, pe 8 și 11 noiembrie, cu Lituania (acasă), respectiv Elveția (în deplasare).

Cristian FOCȘANU

Sursa foto: www.frf.ro