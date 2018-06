Fotbal Feminin / Şapte jucătoare de la Olimpia Cluj, convocate pentru meciul cu Portugalia

Articol scris in SPORT

Reprezentativa de senioare a României va întâlni marţi, 12 iunie, la Botoşani, Portugalia, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal feminin, al cărui turneu final va avea loc anul viitor, în Franţa. Partida contează pentru grupa a 6-a, dominată copios de Italia, care are maxim de puncte după şase jocuri. Belgia e a doua, cu 10 puncte, iar Portugalia şi România au acumulat câte patru puncte, „tricolorele” având un meci în plus. În afara meciului cu Portugalia, România mai are de jucat cu Belgia (acasă, 30 august) şi în deplasare cu lusitanele, pe 4 septembrie. Pentru prima dispută cu Portugalia, echipa care a lăsat România în afara Campionatului European, Mirel Albon a convocat 18 jucătoare, din care şapte sunt legitimate la campioana României, Olimpia Cluj. Este vorba de Melinda Nagy, Teodora Meluţă, Ioana Bortan, Andreea Voicu, Mihaela Ciolacu, Mara Bâtea şi Cristina Carp.

Cristian FOCŞANU