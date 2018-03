Fotbal Feminin / Jucătoare ale Olimpiei Cluj, în serviciul României

După cum informează site-ul oficial al echipei Olimpia Cluj, campioana României la fotbal feminin, asigură un contingent serios de jucătoare la naţionalele Under 15, 17 şi 19. În total, de la Olimpia au fost convocate la cele trei reprezentative nu mai puţin de 19 jucătoare: şase la Under 19, şapte la Under 15 şi şase la Under 17. Este vorba de Adela Iosif, Adelina Rusu, Ioana Bălăceanu, Roxana Mirea, Flaviana Negrea, Edvina Ciontoş, Sara Câmpean, Noemi Vincze, Diana Gomoi, Alexandra Smeu, Florentina Iancu, Adina Borodi, Kincso Szekely, Daniela Mateş, Melinda Nagy, Daiana Mureşan, Oana Negrea, Raluca Borodi şi Szidonia Salamon. Echipa Under 15 va participa la un turneu în Italia, la Pordenone, la care au fost invitate aproximativ 50 de formaţii. Naţionala Under 17 va evolua la Turul de Elită al Campionatului European, ultima fază preliminară dinaintea turneului final ce va avea loc în Lituania. Turneul începe azi în Olanda şi se încheie pe 29 martie. România va juca împotriva Portugaliei, Belgiei şi a ţării gazdă. Mai departe se califică doar o echipă din aceste patru. Liga 1 de fotbal feminin se reia pe 31 martie, cu partidele etapei a 11-a, în care Olimpia Cluj înfruntă, pe teren propriu, Real Craiova. Dar până atunci, miercuri au loc patru partide din „optimile” de finală ale Cupei României, iar Olimpia Cluj întâlneşte, în deplasare, de la ora 12, Independenţa Baia Mare.

Cristian FOCŞANU