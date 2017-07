Fotbal / CFR îşi face cumpărăturile de la Dinamo

Deşi CFR Cluj i l-a suflat de sub nas pe Jeremy Bokila, Dinamo nu le poartă pică feroviarilor, dovadă că bucureştenii şi-au dat acordul pentru un schimb de jucători, care la prima vedere pare să-i dezavantajeze pe „alb-roşii”.

Glumind puţin, nu trece zi fără ca CFR Cluj să facă o nouă achiziţie, echipa din Gruia afirmându-se drept cea mai activă pe piaţa transferurilor în această vară. Sincer, am pierdut şirul jucătorilor înregimentaţi de gruparea feroviară. Cea mai proaspătă achiziţie a clujenilor este mijlocaşul Dan Nistor, pe care CFR l-a curtat intens în cantonamentul din Slovenia, unde s-a pregătit şi Dinamo. Dealtfel, cele două echipe au fost cazate la acelaşi hotel, unde s-au şi purtat negocierile. Deşi mai are un an de contract cu Dinamo, Nistor vine în Gruia fără ca CFR să plătească ceva, dar l-a cedat în schimb pe Felipe Nascimento, care oricum nu mai intra în vederile lui Dan Petrescu. Nascimento a fost propus iniţial, alături de francezul Nouvier, ca monedă de schimb celor de la Astra Giurgiu, pentru portarul Silviu Lung junior. Tranzacţia a căzut încă din faşă, întrucât jucătorii CFR-ului nu şi-au dat acordul pentru a pleca la Giurgiu, motiv pentru care au şi fost exilaţi la echipa secundă a feroviarilor. Ulterior, Nouvier a fost iertat şi cooptat în cantonamentul din Poiana Braşov. Nu de aceeaşi clemenţă s-a bucurat şi Nascimento. Acesta din urmă nu a mai cârtit atunci când i s-a propus să plece la Dinamo, dispusă să-i onoreze pretenţiile financiare. La rândul lui, Nistor şi-a dat şi el acordul pentru a juca la CFR Cluj, însă mai rămân de pus la punct detaliile financiare.

Cristian FOCŞANU