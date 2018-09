Fotbal / CFR Cluj – reprezentată la Gala FIFA

Așa cum era de așteptat, Luka Modric, câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid și vice-campion mondial cu naționala Croației, le-a luat fața lui Cristiano Ronaldo și Mohamed Salah, fiind desemnat cel mai bun fotbalist al lumii.

Campioana României a avut un reprezentant la Gala FIFA, desfășurată luni seară, la Londra (Anglia), în Royal Festival Hall, în persoana jucătorului brazilian Julio Baptista. Fostul star de la Real Madrid, Arsenal Londra și AS Roma a renunțat pentru câteva ore la echipamentul de joc și, îmbrăcat la patru ace, l-a aplaudat pe croatul Luka Modric, desemnat, după cum era de așteptat, cel mai bun fotbalist al lumii în 2018, an în care acesta a cucerit Liga Campionilor cu Real Madrid și titlul neoficial de vice-campion mondial cu naționala Croației, la turneul final din Rusia. Contracandidații lui Modric au fost portughezul Cristiano Ronaldo, fost coleg la Real Madrid cu jucătorul croat, dar care în acest moment evoluează în Italia, pentru Juventus Torino, și egipteanul Mohamed Salah. Prezența acestuia din urmă între cei trei finaliști a generat numeroase discuții, în condițiile în care fotbalistul nord-african nu a câștigat nimic, ci numai a disputat finala Champions League cu FC Liverpool. În schimb, a surprins absența dintre finaliști a francezului Antoine Griezmann, de la Atletico Madrid, care în acest an a câștigat Europa League, Supercupa Europei și titlul mondial. Revenind, Luka Modric a primit 29,05% din voturi, Cristiano Ronaldo 19,08%, iar Salah 11,23%. Pe lista lungă a candidaților s-au mai aflat Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (FC Barcelona / absent după mulți ani dintre finaliști), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Eden Hazard (Chelsea Londra), Kevin de Bruyne (Manchester City) și Raphael

Varane (Real Madrid).

Deschamps – desemnat cel mai bun antrenor

În cadrul aceleiași gale, beglianul Thibaut Curtois (ex-Chelsea Londra, iar în prezent la Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun portar în accepțiunea FIFA, acesta devansându-i pe Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) și Casper Schmeichel (Leicester City). Victoria belgianului este cel puțin surprinzătoare, chiar dacă naționala „dracilor roșii” a încheiat mondialul din Rusia pe locul al treilea. Lloris era mare favorit, mai ales că Franța a devenit campioană mondială cu el între buturi. În privința titlului pentru cel mai bun antrenor, așteptările au fost confirmate, iar premiul a plecat spre selecționerul Franței, Didier Deschamps, care a primit 30,52% din voturi. Pe doi și trei s-au clasat Zinedine Zidane (ex- Real Madrid) și Zlatko Dalic (selecționerul Croației). Pe lista lungă s-au mai aflat Pep Guardiola (campion al Angliei cu Manchester City), Jurgen Klopp (finalist al Ligii Campionilor cu FC Liverpool), Diego Simeone (câștigător al Ligii Europa și al Supercupei Europei cu Atletico Madrid), Roberto Martinez (medaliat cu bronz la CM din Rusia din postura de selecționer al Belgiei), Ernesto Valverde (campion în „Primera Division” cu FC Barcelona), Stanislav Cercesov (selecționerul Rusiei, calificată în „sferturile” de finală ale CM), Gareth Southgate (selecționerul Angliei, locul patru la CM) și Masimiliano Allegri (campion al Italiei cu Juventus Torino). Brazilianca Marta a fost desemnată cea mai bună jucătoare a lumii, francezul Reynald Pedros (Olympique Lyonnais) a primit titlul pentru cel mai bun antrenor din fotbalul feminin. Germanul Lennart Thy a fost răsplătit cu trofeul „FIFA Fair Play”, pentru că a ratat un meci din campionatul Olandei, pentru a dona celule stem unui pacient bolnav de leucemie. Thy evoluează în „Ehre Divizie”, la Venlo.

Salah a marcat cel mai frumos gol

Trofeul „Ferenc Puskas”, acordat pentru cel mai frumos gol al anului, i-a revenit egipteanului Mohamed Salah, pentru un super-gol înscris în derby-ul Mersey Side dintre Liverpool și Everton. În fine, echipa ideală în accepțiunea FIFA îi are în componență pe: De Gea (Manchester United / Spania) – Dani Alves (PSG / Brazilia), Varane (Real Madrid / Franța), Sergio Ramos (Real Madrid / Spania), Marcelo (Real Madrid / Brazilia) – Modric (Real Madrid / Croația), Kante (Franța / Chelsea Londra), Eden Hazard (Belgia / Chelsea Londra) – Mbappe (PSG / Franța), Messi (FC Barcelona / Argentina), Cristiano Ronaldo (Juventus Torino / Portugalia).

Cristian FOCȘANU