Fotbal / CFR Cluj obligă FCSB

Atacantul George Țucudean a reușit primul hat-trick în tricoul campioanei României.

„Lanterna roșie” a Ligii 1, FC Voluntari, a înghețat la Cluj, de unde a plecat încărcată cu „daruri”. Foarte darnică, campioana României a marcat de cinci ori într-un meci în care ar fi putut s-o facă de zece ori, dacă avem în vedere numărul ocaziilor pe care le-au irosit elevii lui Toni Conceicao. N-a fost loc de surpriză în meciul celor doi poli ai clasamentului, iar feroviarii s-au impus cu 5-0, obligând astfel principala contracandidată la titlu, FCSB, să nu facă pași greșiți în disputa cu Gaz Metan Mediaș. Partida cu FC Voluntari a marcat trei premiere pentru CFR Cluj. George Țucudean a reușit primul hat-trick al sezonului, iar Ionuț Costache și Cristian Manea au spart gheața și marcat primul gol pentru prima echipa „mare” a CFR-ului. Am făcut această precizare întrucât tânărul Costache (20 de ani) evoluează și la echipa secundă a feroviarilor, în Liga a 3-a, sub comanda lui Alin Minteuan. Țucudean a ajuns la 16 goluri în acest sezon, din care 11 în campionat. El a devenit, temporar, golgeterul Ligii 1, devansându-l pe francezul Harlem Gnohere, de la FCSB. Este primul hat-trick reușit de Țucudean în tricoul CFR-ului.

CFR Cluj a ajuns la 12 meciuri consecutive fără înfrângere, incluzându-le și pe cele din Cupa României, cu Gaz Metan Mediaș și Chindia Târgoviște. Din aceste 12 partide, feroviarii au câștigat nouă. Ultimul eșec al campioanei datează din 2 septembrie, 1-2 cu Viitorul Constanța, care reprezintă și singura înfrângere a ceferiștilor pe teren propriu din acest sezon. Etapa viitoare, pe 12 decembrie, CFR Cluj întâlnește, în deplasare, Dinamo, echipă care tocmai a fost pusă cu spatele la zid de Viitorul Constanța. Aceasta din urmă s-a impus în fața „alb-roșilor” cu 4-1, dar trebuie să avem în vedere că oaspeții au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 33, după eliminarea lui Olteanu. Să adăugăm că amfitrionii au ratat un penalty în prelungiri, prin Mățan. Dinamo rămâne la șase puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Sepsi Sf. Gheorghe, dar Mircea Rednic rămâne optimist și consideră că bucureștenii se pot bate și la titlu.

Cristian FOCȘANU