Fotbal / CFR Cluj bifează un nou transfer

După Juan Culio, Ovidiu Hoban, Alexandru Vlad, Hamed, Coman, Saşa Balic, Urko Vera, Paulo Vinicius de Nascimento, Pelayo Novo Garcia, Bokila, Srdjan Luchin şi Cristi Manea, CFR Cluj anunţă un nou transfer, al 13-lea în mandatul lui Dan Petrescu. Este vorba de portughezul Therry Rua Moutinho, care, ca majoritatea jucătorilor cooptaţi în această vară de feroviari, vine în Gruia liber de contract, după despărţirea de Mallorca, unde a fost coleg cu argentinianul Juan Culio. Moutinho are 26 de ani şi s-a născut la Geneva (Elveţia). Evoluează în linia mediană, măsoară 1,75 metri şi a mai jucat la Servette Geneva, Albacete Balompie, Mallorca şi Tenerife. Are şi două selecţii la naţionala Under 20 a Portugaliei.

Cristian FOCŞANU