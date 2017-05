Fotbal / CFR Cluj a ieşit din insolvenţă şi revine pe harta cupelor europene

Articol scris in EVENIMENT

Feroviarii se vor putea (re)înscrie în cupele europene începând cu sezonul 2018-2019. Euforic, preşedintele Iuliu Mureşan anunţă modificarea bugetului şi obiective îndrăzneţe pentru următorul sezon.

Este ştirea anului în sportul clujean, pe care nu mă feresc s-o compar cu titlul de campioană a României recent câştigat de „U” Banca Transilvania Cluj, la baschet masculin. Nu mă aştept ca părerea să fie împărtăşită în unanimitate. Veste uriaşă pentru fanii echipei CFR Cluj, a căror echipă favorită a ieşit oficial din insolvenţă, ieri, în urma deciziei Curţii de Apel Cluj, după o aproape doi ani şi şase luni de la pronunţarea acesteia. Perioadă în care echipa din Gruia a avut interzis în cupele europene, în conformitate cu regulamentul UEFA, foarte strict şi tranşant cu cluburile rău platnice. Şi CFR Cluj s-a încadrat în categoria echipelor cu datorii, care, din feririce, au fost stinse de actualul acţionar majoritar al clubului, omul de afaceri Marian Băgăcean. Care nu doar s-a angajat, ci a şi acoperit datoria în cuantum de 5 milioane de euro, aducând clubul la zero. Euforic după decizia Curţii de Apel, preşedintele Iuliu Mureşan a apreciat ieşirea din insolvenţă drept o „victorie obţinută în prelungiri”, în condiţiile în care astăzi, 31 mai, era data limită stabilită de principalul for continental pentru ieşirea din insolvenţă. În eventualitatea unui nou răspuns negativ, CFR ar mai fi avut de aşteptat pentru a reveni în Europa până în sezonul 2018-2019. Ce înseamnă ieşirea din insolvenţă nu e greu de ghicit. În primul rând investiţii, care au cam lipsit în ultimii ani, iar motivele se cunosc. În al doilea rând, CFR şi-a recâştigat dreptul de a se putea înscrie în cupele europene, fără de care oropsitul campionat al României nu-ţi oferă motivaţie, iar vizibilitatea ca şi club tinde spre zero, de unde rezultă şi penuria jucătorilor cu ştaif. Este un motiv întemeiat pentru ca jucătorii de valoare să-şi dorească să continue în tricoul vişiniu. CFR este al doilea club din România care anunţă ieşirea din starea de insolvenţă, după Dinamo Bucureşti, care a încheiat procedura în luna septembrie 2015 şi care are dreptul de a se înscrie în cupele europene încă din această vară.

Cristian FOCŞANU