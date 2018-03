Fotbal / Ceferistul Costache a marcat împotriva Angliei

Articol scris in SPORT

Aflată într-un mini-cantonament de şapte zile în Regatul Unit, unde şi-a stabilit cartierul general la Wolverhampton, acolo unde cândva a jucat şi un român, recte Ionel Ganea, naţionala de tineret a României a disputat, sâmbătă, seară, un amical de lux în compania reprezentativei Under 21 a Angliei, campioană mondială Under 20 în 2017. Englezii s-au impus cu 2-1, prin golurile marcate de Gray şi Clarke Salter, în minutele 8 şi 73. Golul de onoare al „tricolorilor” a fost marcat în minutul 79, de Valentin Costache, jucător legitimat la CFR Cluj. Acesta a intrat pe teren în minutul 62, în locul lui Dobre. În prima repriză, România a avut o bară, prin Andrei Ivan. La meci au asistat aproape 16.000 de spectatori, iar echipa noastră a fost susţinută de aproximativ 1000 de români care muncesc în Anglia. În următorul amical al stagiului de pregătire din Albion, România va înfrunta echipa Under 23 a clubului Wolverhampton.

Cristian FOCŞANU