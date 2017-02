Fotbal / Adversar facil pentru CFR Cluj în „sferturile” Cupei României

Echipa din Gruia este deţinătoarea la zi a trofeului, după ce în finala din sezonul trecut a dispus, după prelungiri şi lovituri de la 11 metri, de Dinamo Bucureşti.

Ieri a avut loc, la Casa Fotbalului, din Bucureşti, tragerea la sorţi a meciurilor din „sferturile” de finală ale Cupei României, atât la seniori, cât şi la nivelul echipelor Under 19 şi 17, CFR Cluj fiind prezentă cu două echipe. La categoria Under 19, gruparea feroviară va înfrunta Politehnica Iaşi, în deplasare. La categoria Under 17, FC Ardealul Cluj va întâlni, pe teren propriu, LPS „Iolana Balaş” Buzău. Partidele se vor juca într-o singură manşă pe 11 martie. La seniori, CFR Cluj a avut parte de o tragere la sorţi norocoasă, echipa antrenată de Vasile Miriuţă, deţinătoarea la zi a trofeului, urmând să se bată pentru un loc în „careul de aşi” cu una din codaşele Ligii 1, ACS Poli Timişoara. CS Mioveni, care în „optimi” a eliminat Steaua, va juca împotriva celor de la FC Voluntari. Derby-urile „sferturilor” sunt Astra Giurgiu – Viitorul Constanţa şi mai ales CSU Craiova – Dinamo Bucureşti. Să mai scriem că tragerea la sorţi a fost efectuată de fost internaţional Mihăiţă Pleşan, iar echipele au fost introduse într-o singură urnă, neexistând capi de serie.

Programul „sferturilor” de finală

CSU Craiova – Dinamo Bucureşti

CS Mioveni – FC Voluntari

ACS Poli Timişoara – CFR 1907 Cluj

Astra Giurgiu – Viitorul Constanţa

Cristian FOCŞANU