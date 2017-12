Fostul deţinut politic Traian Neamţu: Prin moartea regelui Mihai am pierdut un mare sprijin

Articol scris in EVENIMENT

Unul dintre clujenii cu care fostul suveran al României, Mihai I a menţinut legătura aproape permanent după 1989 este fostul preşedinte al Filialei Cluj a Asociaţiei Deţinuţilor Politici, medicul Traian Neamţu. Acesta spune că fostul rege ţinea să-i trimită aproape în fiecare an, cu ocazia Anului Nou, câte o carte poştală în care îşi exprima gândurile bune. Traian Neamţu, care începând cu 1958 a stat închis timp de şase ani în celulele închisorii Gherla, la coloniile de muncă de la Periprava, Salcia şi Stoieneşti, a povestit pentru Făclia că l-a cunocut pe regele Mihai în anul 1945 când acesta a venit în vizită la Cluj iar după 1990 a ţinut în mod constant legătura cu Familia regală. „În 1945, eu mă număram printre elevii care l-au întâmpinat pe regele Mihai cu ocazia vizitei sale la Cluj. Generaţia mea a fost învăţată din copilărie să îşi iubească ţara, regele şi neamul. Am văzut pe viu desfăşurarea evenimentelor care au marcat istoria noastră din ultimii 70 ani. Dacă mă refer la regele Mihai al României, pot să spun că a fost personalitatea care a marcat pozitiv istoria neamului şi a României, un om cu o ţinută demnă şi tărie de caracter, care au influenţat pozitiv istoria Europei şi chiar a lumii. Nu ştiu când vom avea un astfel de om în ţara noastră. Am trăit suferinţele de care a avut parte şi regele, mai ales instaurarea regimului de dictatură comunistă, ateu şi criminal. Am trăit alături de neamul meu suferinţa dată de plecarea regelui din ţară. După plecarea lui se întreba preotul din sat ce e acela prezidiul pe care trebuia să-l pomenească la liturghie”, a spus medicul Traian Neamţu. Fostul deţinut politic povesteşte că în perioada comunistă a ascultat, ani la rând, mesajele pe care fostul suveran le transmitea la Europa Liberă şi Vocea Americii. „Îl ascultam pe rege cum se adresa poporului român. Mi-a rămas şi acum în minte mesajul pe care l-a transmis în 1952 de Anul Nou: «pânza ţesută cu măiestrie diabolică a început să se destrame în faţa lui Dumnezeu»”, a spus fostul deţinut politic. Medicul Traian Neamţu afirmă că legăturile sale cu familia regală au început încă din 1990 când a avut ocazia să se întâlnească cu principesa Margareta în contextul vizitei pe care a făcut-o la Cluj-Napoca. „De atunci, regele Mihai şi regina Ana mi-au trimis, aproape de fiecare dată, cu ocazia Anului Nou, carte poştală în care îşi exprimau gândurile bune şi îmi adresau felicitări”, a spus Traian Neamţu. Medicul mai arătă că a avut şansa să discute cu fostul suveran în contextul celor trei vizite pe care acesta le-a făcut la Cluj după 1997. Fostul deţinut politic consideră că dispariţia regelui Mihai reprezintă o pierdere deosebit de grea pentru ţară şi neam, mai ales în aceste momente când România are o imagine destul de proastă la nivel european şi mondial. „Prin legăturile pe care le avea la nivelul caselor regale din Europa a reuşit să obţină un mare sprijin pentru România. Vedeţi, o dovadă este venirea prinţului Charles la înmormântarea regelui Mihai”, a menţionat Traian Neamţu, care a adăugat că nu crede că urmaşii regelui Mihai vor reuşi să se ridice la standardele impuse de acesta. „Nu cred, în primul rând, Margareta dacă se va putea impune în condiţiile în care în familie sunt mari dispute. Vedeţi, Irina a avut conflictele din America. Apoi îl avem pe Nicolae, care s-a dovedit a fi un om al cărui caracter este pus sub semnul întrebării. Nu ştiu mai departe ce va fi cu familia regală însă un lucru este cert: prin moartea regelui am pierdut un mare sprijin. Dacă venea în ţara şi se organiza un referendum pentru monarhie soarta României era alta şi nu ne conducea «homosovieticus». În aceste zile grele, la plecarea regelui Mihai la cele veşnice, nu pot să nu transmit un pios omagiu regelui şi sincere condoleanţe familiei regale”, a încheiat Traian Neamţu.

Cosmin PURIŞ