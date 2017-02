Foştii şefi de la Electrica Transilvania Nord, achitaţi pentru faptele de abuz în serviciu

Curtea de Apel Cluj i-a achitat luni pentru faptele de abuz în serviciu pe Gabriel Ruga, fost director general al filialei ELECTRICA TRANSILVANIA NORD şi pe Constantin Stoica, fost director la SISEE TRANSILVANIA NORD după ce instanţa Tribunalului Cluj i-a condamnat la pedepse cu închisoarea. Decizia de achitare a Curţii de Apel Cluj are la baza articolul 16, alin 1, litera b din Codul de Procedură penală potrivit căruia fapta nu este prevăzută de legea penală. În acelaşi dosar a fost achitat pentru infracţiunea de abuz în serviciu şi Petru Morar, fost şef al Serviciului Aprovizionare din cadrul SISEE Transilvania Nord iar omul de afaceri Vasile Croitoru a fost găsit nevinovat pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată. În schimb, instanţa clujeană nu i-a iertat pe Gabriel Ruga şi pe Vasile Croitoru pentru faptele de corupţie şi de spălare de bani, dispunând condamnarea acestora la pedepse cuprinse între trei şi patru ani şi şase luni de închisoare.

Foştii şefi din cadrul ELECTRICA TRANSILVANIA NORD au fost trimişi în judecată, în 2009, de DNA Cluj pentru că în perioada 2002-2004 au cumpărat fără licitaţie produse electrice contrafăcute. Gabriel Michael Ruga, director general la filiala Electrica Nord în perioada 2000-2006, a fost acuzat de luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, spălare de bani, toate în formă continuată.

Constantin Stoica, director la SISEE TRANSILVANIA NORD în perioada 2002-2005, a fost judecat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată. Petru Morar, fost şef al Serviciului Aprovizionare din cadrul SISEE TRANSILVANIA NORD, a fost deferit instanţei pentru luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, spălare de bani, toate în formă continuată. Totodată, omul de afaceri Vasile Croitoru a fost judecat pentru dare de mită, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, spălare de bani şi concurenţă neloială.

În acelaşi dosar au mai fost deferiţi instanţei alte cinci persoane, fiind acuzate de corupţie şi spălare de bani.

În urma administrării probelor, Tribunalul Cluj a dispus în iulie 2015 condamnarea lui Gabriel Ruga la trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu contra intereselor publice iar în cazul infracţiunilor de luare de mită şi spălare de bani s-au pronunţat doi ani şi şase luni de închisoare. Prin contopirea pedepselor, Ruga a primit trei ani de închisoare cu executare la care i s-a mai aplicat un spor de şase luni.

Vasile Croitoru a primit, în urma procesului de fond, o condamnare de cinci ani şi cinci luni de închisoare cu executare pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice. Stoica a mai primit trei ani şi şase luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită şi patru ani şi şase luni pentru spălare de bani. Prin contopirea pedepselor, Stoica a primit cinci ani de închisoare cu executare, care a fost sporită cu încă doi ani.

Constantin Stoica a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

Prin hotărârea Tribunalului Cluj, Petru Morar a fost condamnat trei ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, iar pentru faptele de luare de mită este achitat. Costel Croitoru a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani. Gabriel Traian Ruga, fiul lui Gabriel Michael Ruga a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni cu executare, pentru mită şi spălare de bani. Osman Dumitru, acţionar şi administrator al S.C. ENERGO EL GROUP S.R.L. TIMIŞOARA, trimis în judecată pentru spălare de bani, a fost achitat. Petre Neacşu a fost achitat pentru infracţiunea de complicitate la spălare de bani.

Oana Mihaela Caraba a fost achitată pentru infracţiunea de complicitate la luare de mită.

Hotărârea Tribunalului Cluj, pronunţată în 20 iulie 2015, a fost atacată cu apel atât de DNA Cluj cât şi de Gabriel Ruga, Constantin Stoica, Petru Morar, Vasile Croitoru şi Traian Ruga. Luni, instanţa Curţii de Apel Cluj s-a pronunţat în acest dosar, dispunând achitarea tuturor celor judecaţi pentru abuz în serviciu întrucât faptele imputate acestora nu sunt prevăzute de legea penală. Purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Cluj, Lucian Marian, a declarat, pentru Făclia că decizia a fost dată în consens cu hotărârea de anul trecut a Curţii Constituţionale a României. „Curtea de Apel Cluj a decis luni achitarea mai multor persoane acuzate de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu şi complicitate la abuz în serviciu, decizia fiind dată în consens cu decizia Curţii Constituţionale a României care explicitează pentru constituţionalitate abuzul în serviciu. Fapta comisă în concret de cei judecaţi în acest dosar, nu în general, nu mai este prevăzută de legea penală, şi s-a reţinut că inculpaţii nu ar fi încălcat o obligaţie sau o îndatorire prevăzută de o lege sau OUG, ci de un act normativ inferior. Decizia CCR de anul trecut este obligatorie pentru instanţele de judecată. În momentul în care este sesizat un abuz în serviciu acesta trebuie să fie analizat în virtutea deciziei CCR. Decizia Curţii de Apel Cluj emisă luni este definitivă”, a spus Marian.

În cazul lui Gabriel Ruga, fost director general al filialei ELECTRICA TRANSILVANIA NORD, instanţa a decis ca, în baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Codul de procedură Penală să dispună achitarea pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. În schimb, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat pe Ruga la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită şi spălare de bani. Omul de afaceri Vasile Croitoru a fost achitat şi el pentru complicitate la abuz în serviciu însă instanţa a dispus condamnarea la patru ani şi şase luni de închisoare pentru pentru dare de mită şi spălare de bani.

Constantin Stoica, fost director la SISEE TRANSILVANIA NORD, judecat doar petru abuz în serviciu a fost găsit nevinovat deoarece faptele imputate nu sunt prevăzute de legea penală. Aceeaşi soluţie de achitare a fost aplicată şi în cazul lui Petru Morar, fost şef al Serviciului Aprovizionare din cadrul SISEE Transilvania Nord. Avocatul Florin Roman, cel care l-a apărat pe fostul director general al SC Electrica Transilvania Nord, achitat pentru abuz în serviciu, a explicat presei că Gabriel Ruga este unul dintre beneficiarii deciziei CCR. ”Clientului meu, prin rechizitoriu, prin actul de acuzare, nu i-a fost imputată o încălcare a unei legi sau a unei ordonanţe, ci i-a fost imputată încălcarea contractului de performanţă încheiat de el cu SC Electrica Transilvania Nord. Noi am susţinut în apărare aceste lucruri şi, la cum arată hotărârea Curţii de Apel Cluj, ne-a dat dreptate. Infracţiunea de abuz în serviciu nu a fost dezincriminată, ci s-a mers mers exclusiv pe decizia CCR din iunie anul trecut. Clientul meu, Gabriel Ruga, este unul dintre beneficiarii acestei decizii, dar nu sub aspectul dezincriminării, ci a faptului că nu a încălcat o lege sau o ordonanţă ci un contract. Infracţiunea de abuz în serviciu era una subsidiară care era reţinută atunci când nu puteai reţine nimic altceva şi putea să intre sub această infracţiune, practic, orice conduită. Iar CCR a spus că această abordare destul de laxă nu este compatibilă cu principiile răspunderii penale, trebuiau nişte repere exacte şi a trasat nişte limite”, a spus Roman.

Potrivit acestuia, răspunderea penală nu poate fi bagatelizată şi generalizată, iar a susţine că orice conduită se califică pentru o infracţiune este prea mult.

”Sunt greşeli mai mari sau mai mici, care conduc spre neglijenţă”, a mai spus avocatul clujean. Precizăm că în 9 februarie, Curtea de Apel Alba a desfiinţat în totalitate o decizie de condamnare pentru abuz în serviciu, considerând dezincriminată fapta. Decizia vine ca urmare a admiterii contestaţiei unui angajat al Consiliului Judeţean Hunedoara care fusese condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

Cosmin PURIŞ