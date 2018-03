Fonduri europene pentru fermieri prin măsurile de agro-mediu şi climă

Fermierii români pot accesa fonduri europene prin cererea unică de plată, începând din 1 martie, pe baza deschiderii unor angajamente în cadrul măsurilor de agro-mediu şi climă aplicabile pe terenurile agricole, suma totală disponibilă pentru perioada de programare 2014 – 2020 fiind de peste 2,6 miliarde de euro.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), începând cu data de 1 martie, prin cererea unică de plată, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente în cadrul măsurilor de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agricultură ecologică (Măsura 11) şi pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), acestea fiind implementate în România începând cu anul 2015.

Măsurile de mediu şi climă aplicabile pe terenurile agricole şi pe UVM beneficiază de alocări financiare consistente în perioada de programare 2014 – 2020, suma disponibilă pentru aceste măsuri fiind de circa 2,629 miliarde de euro (Măsura 10 – 1,072 miliarde de euro, Măsura 11 – 236 miliarde de euro, Măsura 13 – 1,321 miliarde de euro).

Prin implementarea măsurilor de mediu şi climă, MADR urmăreşte menţinerea resurselor agricole naturale şi tradiţionale pe care România le deţine, inclusiv conservarea biodiversităţii asociate terenurilor agricole atât prin susţinerea sistemelor extensive de agricultură (bazate pe reducerea inputurilor şi utilizarea durabilă a resurselor naturale), cât şi prin încurajarea continuării activităţilor agricole în zonele cu o valoare de mediu ridicată, dar în special în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale şi în zonele montane, pentru evitarea abandonului acestor zone.

Începând cu anul 2018, MADR a adus o serie de modificări măsurilor de mediu şi climă pentru a creşte atractivitatea acestora, pentru a răspunde mai bine nevoilor fermierilor, precum şi pentru a creşte beneficiile de mediu ca urmare a aplicării angajamentelor.

Astfel, au fost introduse 3 noi pachete în cadrul Măsurii 10 – Agro-mediu şi climă aplicabile pe terenuri agricole pentru conservarea speciilor acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina) şi dropia (Otis tarda), precum şi pe terenuri arabile pentru protejarea speciilor de păsări comune.

De asemenea, a fost majorat nivelul plăţilor compensatorii acordate la nivel naţional pe pajişti permanente, fără angajament de agro-mediu şi climă, cu 19 euro / ha/ an pentru perioada de conversie şi cu 18 euro / ha / an pentru perioada de menţinere a practicilor de agricultură ecologică, faţă de anul 2017.

Totodată, a fost inclusă posibilitatea de a cumula pe aceeaşi suprafaţă plăţile compensatorii acordate în cadrul pachetelor aplicabile pe pajişti permanente, atât prin Măsura 11 – agricultura ecologică, cât şi prin Măsura 10 – agro-mediu şi climă. În funcţie de combinaţia de pachete accesate, nivelul plăţilor cumulate poate fi cuprins între 119 – 449 euro / ha / an pentru perioada de conversie şi între 153 – 483 euro / ha / an pentru perioada de menţinere a practicilor de agricultură ecologică.

Detalierea modului de accesare a acestor măsuri se regăseşte în documentele informative şi de ghidare elaborate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu sprijinul Autorităţii de Management pentru PNDR.