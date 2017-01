Florian Bodog: Vaccinurile obligatorii cu care trebuie imunizaţi copii, „insuficiente sau chiar neachiziţionate”

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, susţine că, la preluarea mandatului, a găsit „o situaţie dezastruoasă, cu vaccinuri insuficiente sau chiar neachiziţionate” şi că în prezent, din cele cinci vaccinuri cu care trebuie imunizaţi copiii, există doze suficiente doar în cazul vaccinului împotriva tuberculozei.

„La preluarea mandatului, acum două săptămâni, am solicitat de urgenţă experţilor de sănătate publică din minister şi celor de la Institutul Naţional de Sănătate Publică o situaţie privind vaccinarea obligatorie a copiilor. Am găsit o situaţie dezastruoasă, cu vaccinuri insuficiente sau chiar neachiziţionate. Din cele cinci vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizaţi copiii, numai în cazul vaccinului împotriva tuberculozei, adică al vaccinului BCG, există doze suficiente. În cazul celorlalte vaccinuri am constatat lipsa de stoc sau stocuri insuficiente, ba chiar un vaccin neachiziţionat (vaccinul diftero-tetano-pertussis). Această situaţie se datorează atât unei lipse de responsabilitate a fostei echipe de conducere, care a tolerat întârzieri la licitaţiile organizate, cât şi unor producători, care, după ce au participat şi câştigat licitaţiile, acum sunt în imposibilitatea de a asigura vaccinul. Am solicitat Institutului Naţional de Sănătate Publică şi direcţiei de specialitate din cadrul MS să îmi prezinte un plan de remediere a situaţiei, inclusiv identificarea unor posibile stocuri în alte state UE”, declară prof. dr. Florian Bodog, conform unui comunicat al MS, remis presei.

Potrivit datelor furnizate de MS, la data de 31 decembrie 2016, stocul de vaccin BCG, utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii nou-născuţilor de tuberculoză, în special a formelor grave de meningită şi encefalită în cazul în care aceştia vin în contact cu persoane bolnave sau purtătoare de bacil Koch, era de 350.000 doze la nivel naţional (stoc suficient).

În ce priveşte stocul de vaccin hepatitic B pediatric, utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii copiilor de hepatită B, acesta era de 22.300 doze la nivel national, iar „în prezent nu există nici o disponibilitate a producătorilor de a livra alte doze din acest vaccin către România”. „Ministerul Sănătăţii a început demersurile pentru a identifica posibile stocuri în alte state UE. În luna decembrie a fost aprobată o schemă de vaccinare alternativă pentru asigurarea protecţiei copiilor născuţi din mame cu hepatită B. Medicul de familie va administra vaccin hexavalent acestor mame de la vârsta de 6 săptămâni a copilului” – precizează MS.

În privinţa vaccinului HEXAVALENT diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa – VPI – HiB – HB), utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii prin difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită, hepatită de tip B şi infecţia cu Haemophilus B pentru copiii cu vârsta de 2, 4 şi 11 luni, MS anunţă că a finalizat, în luna decembrie, licitaţia de achiziţie, „ceea ce a făcut ca semnarea acordurilor cadru cu furnizorii să fie în prezent în curs”. Contractul pe anul 2017 se va putea încheia însă numai după aprobarea bugetului.

În ce priveşte vaccinul rujeolic-rubeolic-oreion (ROR), utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii cu rujeolă, oreion şi rubeolă, atât în cazul vaccinării de rutină a copiilor cu vârsta de 12 luni, cât şi în cazul vaccinării copiilor cu vârsta de 5 ani şi 7 ani, există un stoc de 200.000 doze la nivel naţional. MS anunţă că în judeţele unde produsul este în curs de consumare se vor realiza redistribuiri.

Stocurile de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular, poliomielitic inactivat ( DTPa – VPI), utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii prin difterie, tetanos, tuse convulsivă şi poliomielită, pentru copiii cu vârsta de 6 ani, „sunt epuizate din cauza faptului că în 2016 nu a fost achiziţionat” – se precizează în comunicatul MS. Potrivit sursei citate, procedura de achiziţie este în curs.

