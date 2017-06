Flacăra veşnică, I emoriam

Şi de plouă, şi de ninge, şi de-i soare de te frige…

…În Piaţa Mihai Viteazul, în apropierea monumentului Mihai Viteazul („Domn al Ţării Româneşti al Arealului şi a toată Ţara Mldovei” – conform inscripţiei de pe soclu), Flacăra veşnică arde… veşnic. Arde… „I EMORIAM”!

Cu trei luni în urmă, ardea „I MEMORIAM”, probabil peste trei luni va arde „I ORIAM”, iar până la sfârşitul anului va arde… „I M”, sau numai „I”. Grozavă dovadă a faptului că limba e un fenomen viu, dinamic…

Pe partea opusă, o inscripţie în aceeaşi limbă, specifică, deja, monumentelor din „oraşul-comoară”: „Ataţia ani am stat impotriva turcilor cu oamenii mei şi c p ţinul ajutor al ţarii mele, n ruţand ni odata sangele pentru Ardeal are sub apararea mea, intru nimic n-a cunoscut nici o paguba şi este înt eg”. Mihai Viteazu.

Conform unei alte inscripţii, montate pe partea laterală a monumentului, acesta a fost ridicat de Primaria Municipiului Clui-Vapoca, la 23 aprilie 2003.

Dacă monumentul ar fi fost ridicat de o minoritate sau în cinstea unui erou al unei minorităţi naţionale, cu siguranţă că în cel mult 24 de ore de la vandalizare literele lipsă ar fi fost puse la loc. Aşa…, ce mai contează? Primăria sau Primaria, Cluj-Napoca sau Clui-Vapoca, In Memoriam sau I emoriam, totuna e! Limba e un fenomen viu, dinamic, iar clujeanul a fost, dintotdeauna, şi tolerant, şi răbdător. Dar, până când?

M. TRIPON