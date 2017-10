FInanţare pentru achiziţionarea de biciclete electrice

Articol scris in ECONOMIE

Ministerul Mediului pregăteşte o serie de programe destinate reducerii poluării, printre care se află achiziţia de maşini electrice, iar din anul următor a bicicletelor electrice.

„Măsurile pe care le ia Ministerul Mediului, prin Fondul pentru Mediu, Administraţia Naţională de Meteorologie, Garda Naţională de Mediu, duc exact în direcţia diminuării emisiilor cu efect de seră. Avem programul Rabla, iar în acelaşi timp am implementat finanţare pentru achiziţionarea de maşini electrice şi, mai nou, de la anul a bicicletelor electrice. Sunt măsuri pertinente pe care le ţinem sub supraveghere. Ne gândim foarte bine să implementăm tot ce înseamnă circulaţia în zone critice în marile aglomerări, astfel încât deplasarea către locul de muncă să se realizeze cu autovehicule nepoluante, indiferent că vorbim de maşini personale sau de cele de transport public în comun. Am implementat, de asemenea, inclusiv finanţare pentru RO-LA, un program guvernamental multianual pentru transportul a tuturor vehiculelor de gabarit mare pe calea ferată, astfel încât poluarea să nu mai fie la nivelul de astăzi, iar circulaţia rutieră pe şosele să nu mai fie îngreunată. Vrem ca fiecare cetăţean din această ţară să ştie ce sunt schimbările climatice şi care sunt măsurile care se iau pentru diminuarea acestora”, a afirmat ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, citată de Agerpres.

Potrivit ministrului Mediului, în perioada următoare, ministerul de resort, alături de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), va depune un proiect pe Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), pe exerciţiul financiar 2014 -2020, astfel încât reţeaua de radar meteo să poată să fie performantă, iar previziunile să fie realizate în timp util.

