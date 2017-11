Filme. Tomorrow and Beyond, science – fiction Germania – România

Articol scris in CULTURA

23 – 25 noiembrie,

Urania Palace

Seria de filme Tomorrow and Beyond organizată de Centrul Cultural German din Cluj – Napoca, este, prin filmele selecţionate, o radiografie a genului, de la producţii science – fiction clasice la thrilere recente şi comedii trash.

Genul în sine trezeşte interes nu de azi şi nici de ieri. Trebuie menţionat faptul că Herman Obert (născut la Mediaş), unul dintre pionierii rachetei şi astronauticii, a menţionat de multe ori faptul că operele lui Jules Verne l-au impulsionat să construiască o rachetă spaţială.

Programul mini – festivalului Tomorrow and Beyond, este următorul : joi, 23 noiembrie, S-a furat o bombă /18. 30 şi Wir sind die Flut/20. 00 * vineri, 24 noiembrie : The Wild Blue Yonder/18. 30 şi Hell/20. 00 * sâmbătă, 25 noiembrie : Ijon Tichy : Raumpilot (17. 00 (serial TV).

Programarea peliculei S-a furat o bombă (producţie România, 1961) este o veritabilă şi plăcută surpriză. Am văzut filmul de mai multe ori, şi-a păstrat prospeţimea, actualitatea chiar. Ion Popescu – Gopo reuşeşte o parodie cu şi despre spioni, gangsteri, firme dubioase, toţi fiind interesaţi de recuperarea unei bombe atomice. Pelicula este multilaureată şi mă gândesc la premiile obţinute la festivalurile din Edinburgh, Salonic şi Viena.

Celelalte filme sunt producţii Germania, temele abordate fiind dintre cele mai diverse, cum este şi genul în sine : Wir Sind die Flut este un thriller de mister cu elemente science – fiction, cu acţiune plasată într-o zonă ocupată de armată; The Wild Blue Yonder este povstea unui extraterestru aterizat pe Pământ; regizor este renumitul Werner Herzog continuă cu acest film experimentul început în 1992 cu Lektionen in Finsternis/Lecţii în întuneric * Hell este un thriller despre sfârşitul lumii; este produs în 1989, cu acţiune plasată în… 2016!, în centrul atenţiei fiind o grupă de supravieţuitori, care trebuie să facă faţă lipsei de alimente * Ijon Tichy : Raumpilot este o satiră plină de umor, un omagiu adus filmelor science – fiction ale anilor ’60.

Demostene ŞOFRON