Filme Globurile de Aur deschid anul cinematografic 2018

Autor vs comercial

duminică, 7 ianuarie * Seth Meyers, Beverly Hills, California

Globurile de Aur se află la cea de a 75 – a ediţie, una care propune, prin titlurile nominalizate, o luptă deschisă autor vs comercial. Practic, nominalizările de la Globurile de Aur pentru cele mai bune producţii ale anului 2017, include filme de autor, firesc dacă ne gândim că sunt în competiţie regizori de talia lui Steven Spielberg, Martin McDonagh, Christopher Nolan, Guillermo del Toro, toţi abonaţi la premiile importante (laureaţi sau nominalizaţi) Globurile de Aur, BAFTA, Oscar, premiile care dau direcţia unui an cinematografic.

În secţiunea cel mai bun film dramă, conduce de departe The Shape of Water, regia Guillermo del Toro, cu 7 nominalizări, urmat de The Post (regia Steven Spielberg) şi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (regia Martin McDonagh), ambele cu câte 6 nominalizări, apoi, Call Me by Your Name (regia Luca Guadagnino) şi Dunkirk (regia Christopher Nolan), ambele cu câte 3 nominalizări. Ca părere personală, înclin spre The Post (unul dintre cele mai mari scandaluri care au vizat Pentagonul; muşamalizarea guvernamentală care implică informaţii referitoare la trei decenii din activitatea a nu mai puţin de patru preşedinţi ai Statelor Unite; două interpretări magistrale : Tom Hanks şi Mery Streep), respectiv Dunkirk (dramă de război bazată pe fapte reale, evacuarea trupelor aliate, Dunkirk, al II – lea Război Mondial). Sunt subiecte delicate, ating sensibile corzi şi votanţi sunt de felul lor, sensibili.

Film de comedie/musical înseamnă Lady Bird (regia Greta Gerwig; 4 nominalizări), The Greatest Showman (regia Michael Gracey), I, Tonya (regia Craig Gillespie) – ambele cu 3 nominalizări, Get Out (regia Jordan Lee) şi The Disaster Artist (regia James Franco) cu câte două nominalizări. Favorite sunt Lady Bird, respectiv I, Tonya.

Actorii ? Ei sunt sarea şi piperul. În jurul lor se învârte întreaga maşinărie numită succes sau eşec. Intră în competiţie nume mari : Tom Hanks, Meryl Streep, Octavia Spencer, Saoirse Ronan, Frances McDormand, Jessica Chastain, Christopher Plummer, Helen Mirren, Emma Stone, Willem Dafoe, Hugh Jackman, Laurie Metcalf, Daniel Day – Lewis, Gary Oldman, Denzel Washington. Intră în aspra competiţie a primelor Globuri individuale, actori precum Armie Hammer, Daniel Kaluuya, Margot Robbie, Allison Janney, Michelle Williams, Mary J. Blige, Hong Chan, Ansel Elgort, să vedem doar cu ce şanse.

Categoria film străin aduce în atenţie şcoli de film cunoscute. Intră în cursa Globurilor de Aur producţiile A Fantastic Woman (Spania; regia Sebastian Lelio), First They Killed My father (Statele Unite; regia Angelina Jolie), In the Fade (Germania; regia Fatih Akir), Loveless (Rusia; regia Andrei Zvyagintsev) şi The Square (Rusia; regia Ruben Ostlund).

Acestea sunt titlurile anului 2017, cele reprezentative. Şi îmi susţin afirmaţia subliniind faptul că toate acestea se află într-un grad mai mare sau mic şi pe lista BAFTA şi pe cea a Oscarurilor ! Cu menţiunea unor alte câteva titluri cum sunt The Florida Project, Phantom Thread, Downsizing, Mudbound, Darkest Hour, Baby Driver, Battle of the Sexes, Molly’ s Name, All the Money in the World, Star Wars : The Last Jedi, acesta din urmă pe lista premiilor tehnice (efecte speciale,…), cca 35 de titluri de filme dintr-o producţie anuală de mii, zeci de mii de filme.

Globurile de Aur sunt urmate, în ordine, de BAFTA (18 februarie; ediţia 71), Oscar (4 martie, ediţia 90 !), apoi…, apoi celelalte festivaluri internaţionale, asupra cărora voi reveni la timpul potrivit.

Se cuvine o explicaţie. Nu am nimic împotriva filmelor comerciale, pot fi bune şi chiar foarte bune. Necazul este altul, sunt puţine, mult prea puţine în raport cu aşteptările cinefililor.

O zi mai avem şi vom cunoaşte laureaţii Golden Globes 2018, o singură zi…

Demostene ŞOFRON